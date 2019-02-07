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82 sanıklı belediye davası ertelendi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.02.2019 14:34 | Son Güncelleme

Isparta Belediyesine yönelik 2011 yılında yapılan operasyon sonrası açılan ve 82 sanığın yargılandığı davanın Yargıtay’ın bozma kararından sonra üçüncü duruşması 1.

Isparta Belediyesine yönelik 2011 yılında yapılan operasyon sonrası açılan ve 82 sanığın yargılandığı davanın Yargıtay’ın bozma kararından sonra üçüncü duruşması 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görüldü. Mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
Isparta Belediyesine 2011 yılında yapılan operasyonun ardından Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Isparta 1.Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararların bozulmasına hükmetti. Yargıtay, operasyona ilişkin dinlemelerin usulsüz yapılması ve bilirkişi raporlarının çelişkili olması nedeniyle davanın yeniden görülmesine karar verdi. Yüksek Mahkeme, şüpheliler hakkında verilen beraat kararlarını onaylarken ceza kararlarının bozulmasına ve yargılamanın yeniden yapılmasına karar verdi.
Yargıtay’ın bozma kararından sonra yeniden açılan dosyanın üçüncü duruşmasına sanıklardan Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ve bazı sanıklar katılmadı. Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam eden davada, okunan belgelerle ilgili sanık ve sanık avukatlarının taleplerinin bulunup bulunmadığı soruldu. Duruşmada bazı sanıklarla ilgili raporların mahkeme tarafından istenmesi sürecinde, diğer sanıkların bekleme durumunun adil yargılanma hakkına aykırı olduğunu savunan bazı sanık avukatlarının mahkeme heyetinden dosyalarının ayrılması talebi reddedildi. Mahkemede, bazı sanıklar hakkında idari soruşturma yürütülüp yürütülmediğine ilişkin valilik ve belediyeden belge istenmesine karar verdi. Mahkeme tarafından ayrıca, sanıklarla ilgili bulunan eksikliklerin giderilmesi istendi.
İddia makamı tarafından daha önceki talepler göz önünde bulundurularak, karar verilmesi talep edildi. Mahkeme heyeti, yapılan iade ve karar taleplerini reddederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 16 Nisan saat 10.25’e erteledi.

Olayın geçmişi
Isparta Belediyesine 23 Eylül 2011 tarihinde yapılan operasyonda, aralarında eski MHP İl Başkanı İsa Yalçın ile birlikte Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’ın da bulunduğu 82 şüpheli ‘örgüt kurmak, ihaleye fesat karıştırmak, görevi kötüye kullanmak ve resmi evrakta sahtecilik’ gibi suçlamalarla yargılanmıştı. Yaklaşık 3 yıl süren duruşmalar sonrasında 15 Mayıs 2014’te Belediye Başkanı Günaydın’ın toplamda 4 yıl 2 ay hapis cezası aldığı dava dosyası şüpheliler tarafından itiraz hakkı kapsamında Yargıtay’a taşınmıştı.

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