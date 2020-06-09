82 yaşındaki Iraklı hasta akciğer kanserini Türkiye'de yendi

82 yaşındaki Iraklı Bthha Fahad Jaber Aljaber ocak ayında yüksek ateş ve şiddetli öksürük şikayeti ile hastaneye başvurdu. Iraklı doktorların yaptığı tetkikler sonucunda yaşlı kadına akciğer kanseri teşhisi konuldu. Irak'ta ameliyatın yüksek riskli bir işlem olacağı belirtilmesi üzerine Aljaber'i Türkiye'ye yönlendirildi. İstanbul'da ameliyat olan hasta ve ailesi Türk doktorlara teşekkür etti.

Hastanın ameliyatını gerçekleştiren Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan ameliyat sürecini ve hastanın durumunu değerlendirdi. Demirhan;"Sağ akciğer alt lobda kitle tespit edilen hastaya Irak'ta biyopsi yapılmış ve küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) tanısı konularak bizlere refere edildi. Hastaya evreleme amaçlı PET CT –beyin MR yapıldı ve başka bir yerde metastaz olmadığı ve hastalığın erken evre bir akciğer kanseri olduğunu gördük. Tümör minimal invazif yani küçük kesi ile ameliyata uygundu. Bu da hasta için ekstra bir avantajdı çünkü yaşlı hastalarda minimal invazif (Videotorakoskopik(VATS) ameliyat hastanın çabuk iyileşmesini ve normale dönüşünü hızlandırmaktadır. Hastamızın ileri yaş bir hasta olmasına rağmen kardiyak ve akciğer performansı oldukça iyiydi. Videotorakoskopik sağ akciğer alt lobektomi ameliyatımızı sorunsuz bir şekilde yaptık, ameliyat sonrası ertesi gün oksijen desteksiz mobilize olan hasta takiplerinde de sorun yaşanmaması üzerine taburcu edildi . Patoloji sonucunda ek bir onkolojik tedaviye gerek duyulmadı ve tamamen küratif dediğimiz tam iyileşme sağlandı. Hastane dışındaki takip sürecini tamamladıktan sonra sorunsuz bir şekilde ülkesine gönderdik. Bu hastamızda da görüldüğü gibi erken evre akciğer kanseri ameliyatları genelde minimal invazif tekniklerle yapılmakta ve hastaların iyileşme ve normal hayata dönme süreleri kısalmaktadır. Bu durum yaşlı (80 yaş üstü) hastalarda daha da önemlidir çünkü sistemik hastalıkların görülme riski yüksek olduğu için onlarda ekstra bir avantaj sağlar."dedi.



