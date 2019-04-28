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82 yaşındaki Zehra nineye 'Kraliyet Nişanı' verildi!

DÜNYA HABERLERİ  | 28.04.2019 10:28 | Son Güncelleme

Hollanda'nın Lahey kentinde yaşayan 82 yaşındaki Zehra Türker, uzun yıllardır yaptığı gönüllü işlerden dolayı kraliyet nişanına layık görüldü. Farklı kentlerde ikamet eden bazı Türkler de yaptıkları gönüllü çalışmalarla nişan almaya hak kazandı

82 yaşındaki Zehra nineye 'Kraliyet Nişanı' verildi!

Hollanda'da yaşayan 82 yaşındaki Zehra Türker'e, uzun yıllar yaptığı gönüllü çalışmalardan dolayı kraliyet nişanı verildi. Lahey kentindeki Diligentia tiyatro salonunda düzenlenen törende, 1997 yılından beri Hollanda'da farklı gönüllü çalışmalarda bulunan Türker, kraliyet nişanını Lahey Belediye Başkanı Pauline Krikke'nin elinden aldı.

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İKİ ÜLKE ARASINDA KÖPRÜ OLDU

AA'da yer alan habere göre Hollanda'da uzun yıllar farklı kentlerden topladığı yardımları, Türkiye'de farklı kurumlar aracılığıyla muhtaç olan kişilere ulaştıran Türker, yaptığı çalışmalarla iki ülke arasında köprü oldu. Aslen Kırklarelili olan 1937 doğumlu Zehra Türker, kraliyet nişanını alması dolayısıyla mutlu olduğunu söyledi.

"BÖYLE BİR ÖDÜL BEKLEMİYORDUM"

Uzun yıllardır Hollanda'da yaşadığını belirten Türker, "Milletimi çok sevdiğim için bu yardımları yaptım. Böyle bir ödül alacağımı beklemiyordum ama bu yaptığım iyiliklerin karşılığının bir gün ödüllendirileceğini biliyordum" dedi. Farklı kentlerde ikamet eden bazı Türkler de yaptıkları gönüllü çalışmalarla kraliyet nişanını almayı hak etti.

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Anahtar Kelimeler:
Zehra Nine Hollanda kraliyet nişanı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
kılıç falan takıp,kutsayıp sör ilan etseydiniz neneyi yahu
oyy ne tatlisin sen:)
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