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82 yıl sonra ilk kez saldırdı

DÜNYA HABERLERİ  | 16.09.2018 08:56 | Son Güncelleme

ABD'nin Massachusetts eyaletinde bir kişi, köpek balığı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

Wellfleet kasabasında Newcomb Hollow plajında 20'li yaşlarında bir kişi, sörf yaparken köpek balığı saldırısına uğradı.

Sahil kana bulandı!

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Wellfleet polisi, denizden yaralı şekilde çıkarılan sörfçünün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.
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Ölümcül köpek balığı saldırısının Massachusetts eyaletinde 1936'dan, ABD'de ise 2015'ten beri ilk olduğu belirtildi.
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Anahtar Kelimeler:
köpek balığı saldırısı ABD Massachusetts eyaleti

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