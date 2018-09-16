82 yıl sonra ilk kez saldırdı

Wellfleet kasabasında Newcomb Hollow plajında 20'li yaşlarında bir kişi, sörf yaparken köpek balığı saldırısına uğradı.

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Ölümcül köpek balığı saldırısının Massachusetts eyaletinde 1936'dan, ABD'de ise 2015'ten beri ilk olduğu belirtildi.