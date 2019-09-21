82 yıllık ipotek davası

Ankara’nın Pursaklar ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt, Altınova ve Peçenek Mahallesi’nde toplam 6 bin 400 dönümlük arazide bulunan 17 kuruşluk ipotek davası 82 yıldır çözüm bekliyor.

1937 yılında Peçenek ve Altınova Mahallesi sakinleri tarafından Vecihi Paşa’dan 26 bin TL karşılığında alınan arazinin borcu olmadığı halde 17 kuruşluk ipotek altında bulunduğunu belirten Peçenek Mahalle muhtarı Süleyman Ulusu, ipoteği kaldırmak için her yola başvurduklarını söyledi. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından sadece birkaç arsanın ipoteğinin kaldırıldığını ifade eden Ulusu, 17 kuruşluk ipotek davasının hikayesini şöyle anlattı:

“Dedelerimiz zamanında bir araya gelerek köyün arazini Vecihi Paşa ile anlaşarak satın almışlar. Bu arada Vecihi Paşanın kahyası ile mahallede yer alan çayır alanındaki otları kimin alacağı konusunda ihtilaf yaşanmış. Kahyanın entrikası sonunda tüm araziye konulan 17 kuruşluk ipotek yüzünden 3 mahallede yaşayan yaklaşık 5 bin 200 kişinin oturduğu konutta ipotek bulunuyor.”