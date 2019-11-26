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83 FETÖ sanığına verilen hapis cezaları onandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 15:22 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de FETÖ/PDY'den yargılanan, aralarında örgütün Türkiye eğitim sorumlusunun da bulunduğu toplam 83 kişiye verilen hapis cezaları Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2.

83 FETÖ sanığına verilen hapis cezaları onandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de FETÖ/PDY'den yargılanan, aralarında örgütün Türkiye eğitim sorumlusunun da bulunduğu toplam 83 kişiye verilen hapis cezaları Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından onandı. Dava sonucunda en çok cezayı 13 yıl 9 ay ile Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı öğretmenlerden sorumlu olduğu belirtilen 'Musa' kod adlı Osman Bikeç aldı.
Denizli'de FETÖ/PDY'nin eğitim yapılanmasına yönelik 3. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan ve çoğunluğu öğretmen olan 22'si firari toplam 112 sanığın yargılandığı dava sonuçlandı. Aralarında örgütün sözde eğitim sorumlularından olan, Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı öğretmenlerden sorumlu olduğu belirlenen 'Musa' kod adlı sanık Osman Bikeç'in de bulunduğu 83 sanığa, 13 yıl 9 ay ile 9 yıl 4 ay arasında değişen hapis cezaları verildi. Mahkeme, 112 sanıktan 7'sinin beratına karar verdi. Firari 22 sanık hakkındaki kamu davasının dosyadan ayrılması ve haklarındaki yakalama kararının infazının beklenmesini kararlaştırdı. Örgüt yöneticiliğinden 13 yıl 9 ay hapis ile en çok cezayı alan Osman Bikeç'in, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olduğu, FETÖ ile bağlantılı Aktif Eğitimciler Sendikası yönetim kurulu üyesi ve başkan yardımcısı olarak görev yaptığı, aynı zamanda FETÖ kapsamında faaliyet gösteren Ufuk Eğitimciler Federasyonu üyesi olduğu da belirlendi. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi ise, Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği hapis cezalarını onadı.

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