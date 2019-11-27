83 promil alkollüydü! 'Keşke ben ölseydim'

İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Bekir Karaaslan, Bürge Yolbilir'in babası Eyüp Yolbilir, kazada yaralanan kuzen M.G'nin babası, genç kızın yakınları, arkadaşları ve tarafların avukatları katıldı.

Kazaya ilişkin mahkemeye ulaşan Adli Tıp raporunda, sürücünün alkollü araç kullandığı, kanun ve yönetmelikte müsaade edilen hız sınırlarının oldukça üzerinde seyrettiği, kırmızı ışıkta geçtiği ve Bürge Yolbilir'e tedbirsizce ve fark etmeden çarparak kazaya sebebiyet verdiği belirtildi.

'KEŞKE BEN ÖLSEYDİM'

Raporda ayrıca sanığın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareketleri ile tek ve asli kusurlu olduğu, Bürge Yolbilir'in ise kusursuz olduğu kaydedildi.

Söz alan sanık Karaaslan, çok pişman olduğunu ifade ederek, "Trafik ışıklarını ve yayaları görmedim. Keşke böyle bir şey olmasaydı, keşke ben ölseydim. Kimse 17 yaşındaki gencecik bir kızı öldürmek istemez." dedi.

Cumhuriyet savcısı, sanığın, şehir içerisindeki hız güvenliği limitinin çok üzerinde olduğunun anlaşıldığı, araçlara kırmızı ışık yanarken geçtiği, kazadan saatler sonra alınan rapora göre 83 promil alkollü olduğunun tespit edildiği ve kaza yerinde fren izini gösterir bir bulgunun olmadığını aktardı.