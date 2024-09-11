Kalça ve diz protezleri konusunda uzman 83 ülkeden 500 ortopedist, İstanbul’da bir araya geldi. Kalça ve diz protezlerinin ele alındığı toplantıya 360 konuşmacı ve 140 izleyici ortopedist katıldı.

Bu alanda dünyanın en önemli ortopedistlerinden olan Prof. Dr. Javad Parvizi başkanlığında 2 gün süren toplantıda 64 tartışmalı konuda uzlaşmaya varıldı. Diz ve kalça protezlerinde gelecekte uygulanacak yeni tedavi yöntemleri tartışıldı.

‘Artroplasti’de Dünya Uzmanları Toplantısı’na 12 bilimsel dergi editörü de eşlik etti. Alınan kararlar 15 dile çevrilerek tüm dünya hekimlerine sunulacak.

İnsan vücudunda yıpranan eklemlere uygulanan protez tedavileri ile hareketliliğin devamı sağlanıyor. Tüm dünyada yılda 2 milyon 500 bin kişiye protez uygulandığı varsayılıyor. Dünya nüfusunun yaşlanmasıyla bu sayının daha da artacağı öngörülüyor. Protez ihtiyacının daha da artması tahmin ediliyor. Bu kapsamda gelişen teknolojiyle yeni yöntemler de hızla gelişiyor. Yeni gelişmelerin ve tedavi şekillerinin hastaya sağladığı yararlar konusundaki tartışmalı konuları ele almak üzere ilk kez bir konsensüs toplantısı düzenlendi.

Artroplasti’de Dünya Uzmanları Toplantısı (World Expert Meeting in Arthroplasty) için protez cerrahisinde uzman 83 ülkeden 500 ortopedist, İstanbul’da bir araya geldi.

‘‘ORTAK KARAR ALINMASI HASTALARA BÜYÜK FAYDA SAĞLAYACAK’’

2 gün süren konsensüs toplantısının başkanlığını; ortopedik cerrahi konusunda 700’ü aşkın bilimsel makalesi bulunan Prof. Dr. Javad Parvizi yaptı. Parvizi, önceki yıllarda ABD Philadelphia’da iki kez ortopedik cerrahide enfeksiyonlar konusunda konsensus toplantıları düzenleyerek, cerrahlar arasında uzlaşmaya varılmasını sağlamasıyla tanınıyor. Parvizi, protez cerrahisine ilişkin 300’e yakın tartışmalı konunun 64 başlığa indirgenerek bu toplantıda ele alındığını dile getirerek, tartışılan konular hakkında açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Parvizi, “Ortopedide; hasta seçimi, doğru operasyonun seçilmesi, rehabilitasyon süreçleri, fizyoterapiye ihtiyaç olup olmadığı, anestezi yöntemleri, ağrı yönetimi, total diz protezi ya da kısmi diz protezi yapılması, ameliyat sonrası hastaların hastanede kalış sürelerinin tespiti, ayakta cerrahi yapılması, protez ameliyatı geçiren hastalara yeniden cerrahi yapılıp yapılamayacağına dair konular üzerine yıllardır süren tartışmalar var. Burada tartışılan tüm bu konularda ortak kararlar alınması hastalara büyük fayda sağlayacak’’ dedi.

‘‘KARARLAR 15 DİLE ÇEVİRİLECEK’’

2 bilimsel dergi editörünün de katıldığı toplantıda, yürütme komitesi olarak sonuçların uluslararası prestije sahip Journal of Arthroplasty dergisinde yayımlanmasını kararlaştırdıklarını anlatan Dr. Parvizi, sözlerini şöyle sürdürdü:

‘’Burada uzlaştığımız belgeler 15 dile çevrilecek. Bu belge, toplantıya katılamayan cerrahlara da dağıtılacak. Böylece dünya üzerindeki pekçok ortopedik cerrah bu toplantıda ortaya konan sonuçlara ulaşabilecek ve aynı tedavi yöntemlerinin izlenmesine katkı sağlayacak.”

“DÜNYAYI İSTANBUL’A GETİRECEĞİZ”

Önümüzdeki yıl ortopedik enfeksiyonlar başlıklı konsensus toplantısının yine İstanbul’da yapılacağını sözlerine ekleyen Prof. Dr. Parvizi, “Türkiye, özellikle tıp alanında keşfedilmemiş bir ülke, çünkü Türkiye’deki tıp çok yüksek standartlarda. Bu toplantı aynı zamanda farklı ülkelerden insanların Türkiye’deki sağlık hizmetlerini incelemeleri ve hem hastane hem şehir hem de ülkenin ne kadar muhteşem bir yer olduğunu fark etmeleri için bir fırsattı. Önümüzdeki yıl, 190 ülkeden bin 800 doktor gelecek. Tüm dünyayı İstanbul’a getireceğiz” dedi.

‘‘64 FARKLI KONU TARTIŞILDI’’

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Tuncay ise, ‘’Parvizi başkanlığında düzenlenen ve ‘Dünya Uzmanlar Toplantısı’ diyebileceğimiz bu uzlaşma toplantısı öncesinde bilimsel çalışmalar yapıldı. Güncel bilimsel bilgiler çerçevesinde oluşturulan veriler bir doküman haline getirildi. Bir sunumla aktarılan sonuçlar, başta ABD ve Avrupa’nın önde gelen sağlık kuruluşlarında görev yapan uzmanlar olmak üzere dünyanın 83 ülkesinde alanının önde gelen isimlerinden oluşan katılımcılarımızın tartışmasına açıldı. Ele alınan her konu için oylama yapıldı. Belli bir oranın üzerinde kabul alan konu başlıkları için süregelen tartışmalarla ilgili cevapların bulunduğunu söyleyebiliriz. Bu cevaplar, alanında bilimsel olarak en üst seviyede sayılan Journal of Arthroplasty dergisinde yayımlanacak. Böylece tüm dünyada görülmüş olacak’’ ifadelerini kullandı.

‘‘TOPLANTI ORTOPEDİDE TÜRKİYE’NİN ÇEKİM MERKEZİ OLMASINA KATKIDA BULUNACAK’’

Protez ameliyatlarında ele alınan 64 konudan birinin de enfeksiyon olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Tuncay, “Bu toplantıda ayrıca hastaların enfekte olmaması için uygulanabilecek yöntemler ve hangisinin daha öncelikli olduğu gibi konular ortaya konuldu. Ayrıca uygun hastaların seçilmesi, her hastanın ameliyat edilmemesi, hastalara göre hangi tip tedavi yöntemlerinin seçilebileceği, tedavi sonuçlarının analizi gibi toplantı çıktıları önemli. İstanbul’da düzenlenen bu toplantının çok önemli bir çıktısı da; ortopedi alanında Türkiye’nin çekim merkezi haline gelmesine önemli katkı sağlamasıdır. Bu konudaki bilimsel birikimimizi, toplantı nedeniyle dünyanın farklı ülkelerinden katılan uzmanlar da görmüş oldu’’ dedi.

Protez cerrahisinin tarihçesinin 1960’la uzandığını belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Remzi Tözün, de cerrahi yöntemlerin yeni teknolojilere bağlı olarak gelişim gösterdiğini kaydetti. Bu ameliyatların hastalara hareket özgürlüğü, ağrısız bir hayat ve artan yaşam kalitesi sağladığına vurgu yapan Prof. Dr. Tözün, “Gelişen teknolojiler ve yenilikçi yaklaşımlar sayesinde protezler en uygun şekilde vücuda yerleştirilebiliyor. Ayrıca kanama ve ağrı riski giderek düşüyor ve ameliyat sonrası daha hızlı iyileşme elde edilebiliyor. 16 yaşındaki bir hastaya da 102 yaşındakine de protez ameliyatı yapabiliyoruz. Burada önemli olan hastaya göre tedavi yaklaşımı benimsemek. Hayat kalitesini bozuyorsa, yaşamı kısıtlıyorsa hastanın gerekli tüm kontrolleri yapılarak, en ideal hale getirilerek yaşa bakmadan protez ameliyatı gerçekleştirilebiliyoruz” dedi.

Ortopedi alanında yapılan konsensus toplantılarının Türkiye için de çok önemli olduğunu vurgulayan Dr. Tözün, toplantı sonuçlarının tedavi başarılarını artıracağına ve böylece hastalara sunacağı faydalara da dikkat çekti. (İHA)