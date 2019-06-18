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83. Uluslararası Bergama Kermesinde coşkulu başlangıç

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 10:56 | Son Güncelleme

Atatürk’ün talimatıyla 1937 yılından bu yana tam 83 yıldır kesintisiz devam eden Bergama Kermesi, kaymakamlık tören alanında Atatürk heykeline çelenk konulmasıyla başladı.

Atatürk’ün talimatıyla 1937 yılından bu yana tam 83 yıldır kesintisiz devam eden Bergama Kermesi, kaymakamlık tören alanında Atatürk heykeline çelenk konulmasıyla başladı. Halk oyunları gösterilerinin renk kattığı açılışlar sonrasında ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici’nin performansı ise mest etti.
83 yıldır kesintisiz bir şekilde devam eden Bergama Kermesi, coşkulu başladı. Atatürk Bulvarı’nda başlayan kortej yürüyüşüne Şehzadeler Mehteran Ekibi öncülük etti. İstiklal Meydanı’na kadar süren geleneksel kermes yürüyüşüne katılan protokol üyelerini çok sayıda halk oyunları ekibi eşlik etti ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan gösterilerde ise Bergama 14 Eylül Kılıç Kalkan Ekibi ile yurt dışından ve içinden katılan halk oyunları gösterileri büyük beğeni topladı. Gösterilerin ardından başlayan açılış konserinde, ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici coşkulu performansıyla müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Aynı zamanda kendisi de Bergamalı olan ünlü klarnetçi, hemşehrilerine müzik ziyafeti çekerken, "Bergamalı olmaktan ve Bergama’da olmaktan gurur duyuyorum" dedi. Konseri izleyen Bergamalılar da, "Bergama seninle gurur duyuyor" diye karşılık vererek eğlenceli ve övgü dolu anlar yaşandı.
Kermes’in açılış konuşmasını yapan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Ülkemizin ilk, Dünya’nın ikinci yerel şenliği olan Bergama Kermesinin 83. açılış gününü onurlandırdığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. İlçemizi 1934 yılında ziyaret eden Mustafa Kemal Atatürk’ün önerisiyle kutlanmaya başlayan Bergama Kermesi, ulu önderimizin bizlere en güzel armağanı, en büyük mirası ve emanetidir. 83 yıldır, her sene güzel Bergamamızdan tüm dünyaya en güzel dostluk ve barış mesajlarımı veriyoruz. İnanıyorum ki tüm Bergamalıların ve Bergama sevdalılarının gayreti ile Bergama Kermesleri coşkuyla kutlanmaya devam edecektir" dedi.
23 Haziran Pazar Günü sona erecek olan Bergama Kermesi, çeşitli etkinlikler ve Buray, Zara ve Rafet El Roman konserleri ile devam edecek. Şair Dursun Ali Erzincanlı ve Ahmet İlkan şiir dinletilerinin yanı sıra yerel ve konuk ülkelerin halk oyunları gösterileri de gerçekleşecek.

83. Uluslararası Bergama Kermesinde coşkulu başlangıç

83. Uluslararası Bergama Kermesinde coşkulu başlangıç

83. Uluslararası Bergama Kermesinde coşkulu başlangıç

83. Uluslararası Bergama Kermesinde coşkulu başlangıç

83. Uluslararası Bergama Kermesinde coşkulu başlangıç

83. Uluslararası Bergama Kermesinde coşkulu başlangıç

83. Uluslararası Bergama Kermesinde coşkulu başlangıç

83. Uluslararası Bergama Kermesinde coşkulu başlangıç

83. Uluslararası Bergama Kermesinde coşkulu başlangıç

83. Uluslararası Bergama Kermesinde coşkulu başlangıç

83. Uluslararası Bergama Kermesinde coşkulu başlangıç

83. Uluslararası Bergama Kermesinde coşkulu başlangıç

83. Uluslararası Bergama Kermesinde coşkulu başlangıç

83. Uluslararası Bergama Kermesinde coşkulu başlangıç

83. Uluslararası Bergama Kermesinde coşkulu başlangıç
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