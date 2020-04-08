HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 83 yaşında koronavirüsü yenen Ayşe teyze, iki oğlunu da virüsten kaybetmiş

83 yaşında koronavirüsü yenen Ayşe teyze, iki oğlunu da virüsten kaybetmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2020 11:48 | Son Güncelleme

Oğlu Kemal Polat'ı (61) koronavirüsten kaybettikten sonra yakalandığı aynı hastalığı 20 günlük tedaviyle yenen ve alkışlarla hastaneden taburcu edilen 83 yaşındaki Ayşe Polat'ın, diğer oğlu İbrahim Polat'ın da (57) koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

İbrahim Polat'ın ölüm haberi verilmeyen yaşlı kadın, karantina süresini geçireceği kızının evinde evlat acısına katlanmaya çalışıyor. Ayşe Polat, "Bir oğlum sigaradan öldü ama virüs bahane oldu. Çok sigara içerdi. Bir diğer oğlum İbrahim Polat ise günlerdir yoğun bakımda yatıyor, durumundan haberim yok" dedi.

Ayşe Polat'ın İstanbul'da birlikte yaşadığı oğlu Kemal Polat, koronavirüs nedeniyle geçen ay yaşamını yitirdi. Polat, oğlunun cenazesi ile birlikte Antalya'nın Akseki ilçesine geldi. Kemal Polat burada toprağa verilirken, Ayşe Polat yüksek ateş ve solunum sıkıntısı yaşamaya başladı. Yakınları tarafından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen kadına yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Hipertansiyon hastası olan Ayşe Polat, yoğun bakımda tedaviye alındı. Eşini de 17 yıl önce zatürreden kaybeden Polat, 20 günlük tedavinin ardından hastalığı yenerek sağlığına kavuştu ve hastaneden alkışlar arasında dün taburcu edildi.

KÜÇÜK OĞLUNUN ÖLDÜĞÜNDEN HABERSİZ

Polat, karantina süresini Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan kızı Emiş Güven'in evinde geçirecek. Evin demir parmaklıklarla çevrili balkonuna çıkarak zaman geçiren Ayşe Polat'ın diğer oğlu İbrahim Polat'ın da İstanbul'daki bir özel hastanede geçen ay koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Küçük oğlunun ölümünden habersiz olan Ayşe Polat, oğlu Kemal Polat'ın ölümünü ise gözyaşlarıyla anlattı. Oğlunun çok sigara içtiğini bu nedenle akciğerlerinin büyük oranda zarar gördüğünü söyleyen gözü yaşlı anne, "Oğlum sigaradan öldü, çok sigara içiyordu, kalbinde de pil takılıydı. Virüs bahane oldu. Sigara içenlerde virüs daha etkili oluyor. Bir diğer oğlum İbrahim Polat ise günlerdir yoğun bakımda yatıyor durumundan haberim yok" dedi.

'AÇ DURUN AMA EVDE YATIN'

İştahsızlık ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye gittiğini ve koronavirüs teşhisi konulduğunu ifade eden Ayşe Polat, "Çok şükür iyileştim. İbrahim Polat oğlum da hastanede yatıyor ondan hiç haberim yok. Gençler canlarının kıymetini bilirse dışarı çıkmasınlar. Aç durun evinizde yatın ama dışarı çıkmayın" diye konuştu.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüse karşı öyle bir önlem aldı ki... Koronavirüse karşı öyle bir önlem aldı ki...
3 arkadaşını öldürüp polise teslim oldu, 'halüsinasyon gördüm' dedi3 arkadaşını öldürüp polise teslim oldu, 'halüsinasyon gördüm' dedi
Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyorDikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs ayşe polat

En Çok Okunan Haberler

PKK'lı teröristler işçilere saldırdı: 5 sivil şehit

PKK'lı teröristler işçilere saldırdı: 5 sivil şehit

Ramazan'da camiler açık olacak mı? Açıklama geldi

Ramazan'da camiler açık olacak mı? Açıklama geldi

Kirayı isteyen ev sahibine isyan etti: Bu paraya villada otururdum

Kirayı isteyen ev sahibine isyan etti: Bu paraya villada otururdum

La Casa de Papel'in yıldızından İstanbul itirafı! Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt geldi

La Casa de Papel'in yıldızından İstanbul itirafı! Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt geldi

'2-3 ay sonra salgını kontrol altına alabiliriz'

'2-3 ay sonra salgını kontrol altına alabiliriz'

Ölü ve vaka sayılarında korkunç artış! Böylesi ilk kez oldu...

Ölü ve vaka sayılarında korkunç artış! Böylesi ilk kez oldu...

İlginizi Çekebilir

İtalya’dan sonra tüm dünyaya: Pornhub bedava!

İtalya’dan sonra tüm dünyaya: Pornhub bedava!

Orijinal ve resimli Berat Kandili mesajları

Orijinal ve resimli Berat Kandili mesajları

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

E-devlet girişi ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır?

E-devlet girişi ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır?

Öğretmen ve öğrenciler için 'zoom' tehlikesi!

Öğretmen ve öğrenciler için 'zoom' tehlikesi!

Diğer Haberler
Aydın'da şaşkına çeviren görüntü! Sosyal mesafeyi hiçe saydılar

Aydın'da şaşkına çeviren görüntü! Sosyal mesafeyi hiçe saydılar

Süleyman Çakır sözleri: Ölüm yıl dönümünde efsane Süleyman Çakır sözleri

Efsane Süleyman Çakır sözleri

Bakan Akar'dan ücretsiz maske dağıtımıyla ilgili açıklama

Ücretsiz maske dağıtımıyla ilgili açıklama

3 arkadaşını öldürüp polise teslim oldu, 'halüsinasyon gördüm' dedi

3 arkadaşını öldürüp polise teslim oldu, 'halüsinasyon gördüm' dedi

Doktor ve hemşirenin çantasını çalan hırsız kamerada

Doktor ve hemşirenin çantasını çalan hırsız kamerada

Süleyman Çakır kimdir? Süleyman Çakır neden anılıyor?

Süleyman Çakır neden anılıyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.