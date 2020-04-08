83 yaşında koronavirüsü yenen Ayşe teyze, iki oğlunu da virüsten kaybetmiş

İbrahim Polat'ın ölüm haberi verilmeyen yaşlı kadın, karantina süresini geçireceği kızının evinde evlat acısına katlanmaya çalışıyor. Ayşe Polat, "Bir oğlum sigaradan öldü ama virüs bahane oldu. Çok sigara içerdi. Bir diğer oğlum İbrahim Polat ise günlerdir yoğun bakımda yatıyor, durumundan haberim yok" dedi.

Ayşe Polat'ın İstanbul'da birlikte yaşadığı oğlu Kemal Polat, koronavirüs nedeniyle geçen ay yaşamını yitirdi. Polat, oğlunun cenazesi ile birlikte Antalya'nın Akseki ilçesine geldi. Kemal Polat burada toprağa verilirken, Ayşe Polat yüksek ateş ve solunum sıkıntısı yaşamaya başladı. Yakınları tarafından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen kadına yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Hipertansiyon hastası olan Ayşe Polat, yoğun bakımda tedaviye alındı. Eşini de 17 yıl önce zatürreden kaybeden Polat, 20 günlük tedavinin ardından hastalığı yenerek sağlığına kavuştu ve hastaneden alkışlar arasında dün taburcu edildi.

KÜÇÜK OĞLUNUN ÖLDÜĞÜNDEN HABERSİZ

Polat, karantina süresini Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan kızı Emiş Güven'in evinde geçirecek. Evin demir parmaklıklarla çevrili balkonuna çıkarak zaman geçiren Ayşe Polat'ın diğer oğlu İbrahim Polat'ın da İstanbul'daki bir özel hastanede geçen ay koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.