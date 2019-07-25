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83 yaşında okuma-yazma öğrendi, kep attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 15:48 | Son Güncelleme

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Hazreti Amine Yetim Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen Okuma-Yazma Öğretim Kursu’nu başarıyla tamamlayan kadınlar belgelerini alarak kep attı.

83 yaşında okuma-yazma öğrendi, kep attı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Hazreti Amine Yetim Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen Okuma-Yazma Öğretim Kursu’nu başarıyla tamamlayan kadınlar belgelerini alarak kep attı. Kursu tamamlayarak 83 yaşında okuma-yazma öğrenen Hatice Erkenalcı da kurs arkadaşları ile beraber kep atarak sevince ortak oldu.
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Yetim Koordinasyon Merkezi'nde okuma-yazma kursuna katılarak başarı ile tamamlayan yetim annelerine belgeleri düzenlenen törenle verildi. En küçüğü 45 yaşında olan kursiyer kadınlara belgeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de katıldığı törenle verildi. Törende en dikkat çeken isim ise eşini 25 yıl önce kaybeden 83 yaşındaki Hatice Erkenalcı oldu. Okur-yazarlık belgesini Başkan Şahin’in elinden alan Erkanalcı, okuma yazma öğrenmenin sevincini kurs arkadaşları ile beraber kep atarak gösterdi.
ŞAHİN: ANNELERİMİZİN BİLMESİ GEREKİYOR
Törende konuşan Fatma Şahin, merkezin kurulduğu günden bu yana 3 bin 600 yetim çocuk ve bin 300 anneye ulaştığını söyledi. Başkan Şahin, anneleri azim ve gayretlerinden dolayı kutladı. Başkan Şahin merkezin çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek şunları söyledi:
“Bizler, yetim medeniyetinden geliyoruz. Medeniyetimiz, yoksulu ve yetimi koruma üzerine kurulmuştur. Onun için üzerimizde büyük bir emanet ve sorumluluk var. 2002 yılından bu yana yaşama dokunmak, ilk ve son nefes arasında herkesin yüreğini hissetmek için çok yol kat ettik. Artık bu çalışmalardan sonuç almaya başladığımızdan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum."
Konuşmaların ardından üzerinde yılın en iyi mezunu yazılı pasta kesildi. Kursu bitiren kadınlar kep atarak kutlama yaptı.

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83 yaşında okuma-yazma öğrendi, kep attı83 yaşında okuma-yazma öğrendi, kep attı83 yaşında okuma-yazma öğrendi, kep attı83 yaşında okuma-yazma öğrendi, kep attı

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