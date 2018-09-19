HABER

83 yaşındaki o adam kahraman oldu

İLGİNÇ HABERLER  | 19.09.2018 10:38 | Son Güncelleme

İrlanda'da bahis oynanan bir dükkana giren 3 hırsız beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Müşterilerin hepsi kaçarken, dükkan sahibinin yardımına 83 yaşındaki bir adam koştu. Yaşanan o anların görüntüsü sosyal medyada da yayıldı ve ülkede çok konuşulan konulardan biri oldu.

İrlanda’da sosyal medyada yayılan bir güvenlik kamerası görüntüsü ülkenin gündemine oturdu. County Cork’ta bir bahis dükkanına 3 hırsız girdi. Dükkandaki müşteriler korkuyla kaçışırken, ellerinde sopa ve çekiçler olan hırsızların karşısında dükkan sahibi ve 83 yaşındaki Dennis O’Connor kaldı.

Hırsızlara karşı direnen O’Connor, belki de torunu yaşındaki zanlılara karşı bir o yana bir bu yana koştu. Yaşlı adamın bu inanılmaz mücadelesi karşısında neye uğradıklarını şaşıran hırsızlar, dükkandan kaçarak uzaklaştı.


PARTNER'Bu havada boğaz keyfi mi olurmuş canım' demeyin!'Bu havada boğaz keyfi mi olurmuş canım' demeyin!
30 squat yapana bedava bilet30 squat yapana bedava bilet
Aşırı hız yaptı, direksiyon elinde kaldıAşırı hız yaptı, direksiyon elinde kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İrlanda hırsız

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Yerelde ittifak formülü: Düşük profilli aday!

Yerelde ittifak formülü: Düşük profilli aday!

MAÇ ÖZETİ | Galatasaray 3 - 0 Lokomotiv Moskova (Şampiyonlar Ligi D Grubu puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Galatasaray 3 - 0 Lokomotiv Moskova (Şampiyonlar Ligi D Grubu puan durumu)

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
30 squat yapana bedava bilet

30 squat yapana bedava bilet

Aşırı hız yaptı, direksiyon elinde kaldı

Aşırı hız yaptı, direksiyon elinde kaldı

Kadın şoförden akıllara zarar hareketler

Kadın şoförden akıllara zarar hareketler

Kadın şoförden akıllara zarar hareketler

Kadın şoförden akıllara zarar hareketler

Sivaslı adam köyüne gelen jandarma için şiir yazdı

Sivaslı adam köyüne gelen jandarma için şiir yazdı

Bu arabadan kaç kişinin indiğine inanamayacaksınız

Bu arabadan kaç kişinin indiğine inanamayacaksınız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.