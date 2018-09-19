83 yaşındaki o adam kahraman oldu

İrlanda’da sosyal medyada yayılan bir güvenlik kamerası görüntüsü ülkenin gündemine oturdu. County Cork’ta bir bahis dükkanına 3 hırsız girdi. Dükkandaki müşteriler korkuyla kaçışırken, ellerinde sopa ve çekiçler olan hırsızların karşısında dükkan sahibi ve 83 yaşındaki Dennis O’Connor kaldı.
Hırsızlara karşı direnen O’Connor, belki de torunu yaşındaki zanlılara karşı bir o yana bir bu yana koştu. Yaşlı adamın bu inanılmaz mücadelesi karşısında neye uğradıklarını şaşıran hırsızlar, dükkandan kaçarak uzaklaştı.
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