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83 yaşındaki eski devlet bakanı, bir kez daha meclis üyesi aday adayı

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.11.2018 10:08 | Son Güncelleme

 MERHUM Bülent Ecevit'in başbakanlığındaki koalisyon hükümetinde Anavatan Partisi'nden (ANAP) devlet bakanı olan ve hükümet sözcülüğü yapan Yılmaz Karakoyunlu, 2014 yerel seçimlerinde CHP'den meclis üyesi seçildi.

83 yaşındaki eski devlet bakanı, bir kez daha meclis üyesi aday adayı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- MERHUM Bülent Ecevit'in başbakanlığındaki koalisyon hükümetinde Anavatan Partisi'nden (ANAP) devlet bakanı olan ve hükümet sözcülüğü yapan Yılmaz Karakoyunlu, 2014 yerel seçimlerinde CHP'den meclis üyesi seçildi. Urla Belediyesi meclis üyeliğinin yanı sıra büyükşehir belediye meclis üyesi de olan Karakoyunlu (83), meclis üyeliği için bir kez daha başvuruda bulundu.
Eski Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu, 2014 yerel seçimlerde İzmir'in Urla ilçesinden meclis üyesi oldu. Yazdığı, 'Mor Kaftanlı Selanik', 'Yorgun Mayıs Kısrakları' gibi romanların yanı sıra beyaz perdeye uyarlanan 'Salkım Hanım'ın Taneleri' ve 'Güz Sancısı' gibi unutulmaz eserlerin yazarı Karakoyunlu, 2019 seçimlerinde bir kez daha meclis üyeliği için başvuruda bulundu. Meclis toplantılarına baston yardımı ile katıldığı dikkat çeken deneyimli siyasetçi, henüz genç olduğunu, enerjinin bitmediğini belirterek, bir dönem daha göreve talip olduğunu söyledi. Siyaset konusunda birikimli olduğunu ve kendine güvendiğini vurgulayan Karakoyunlu, "Benim birikimimden istifade edilebilir. Bir kenti tanımak istiyorsanız, münasebetlerinin yoğunlaştığı kurumlarda görev üstleneceksiniz. Aksi halde olamazsınız. Ankara'da kime sorsanız, beni hala tanır, İstanbul'da tanırlar. Ama buraya geldiğimde tanıyan yok. O halde insanların beni tanıması için benim insanlara gitmem lazım. Böyle bir toplumsal faaliyetin içerisinde görev üstlenmeliyim ki onlar beni, ben onları görmeliyim" dedi.
Baston yardımı ile yürüdüğünün hatırlatılması üzerine, bu durumun kendisini zorlamadığını kaydeden Yılmaz Karakoyunlu, uzun süredir bu şekilde görev yaptığını söyledi.

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83 yaşındaki eski devlet bakanı, bir kez daha meclis üyesi aday adayı

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