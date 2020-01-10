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  4. 83 yaşındaki gazeteci geçirdiği ameliyat sonrası mesleğe döneceği günü bekliyor

83 yaşındaki gazeteci geçirdiği ameliyat sonrası mesleğe döneceği günü bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 12:12 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en yaşlı çalışan gazetecileri arasında gösterilen 83 yaşındaki Ersen Konal geçirdiği ameliyatın ardından mesleğine döneceği günü bekliyor.95 yıllık Yeşilgiresun Gazetesinde aktif olarak spor muhabirliği yapan ve kısa bir süre önce geçirdiği ameliyat sonrası evinde istirahat eden Konal’ı ziyaret eden Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Konal’ın gazeteciler gününü kutladı.Ziyarette Konal’a Giresun’da spora verdiği destek ve çalışmalarından dolayı da plaket veren başkan Şenlikoğlu, “Giresun’un sporuna, sporcusuna, spor tarihine ciddi katkısı olan ağabeyimizdir sağ olsun.

Türkiye’nin en yaşlı çalışan gazetecileri arasında gösterilen 83 yaşındaki Ersen Konal geçirdiği ameliyatın ardından mesleğine döneceği günü bekliyor.
95 yıllık Yeşilgiresun Gazetesinde aktif olarak spor muhabirliği yapan ve kısa bir süre önce geçirdiği ameliyat sonrası evinde istirahat eden Konal’ı ziyaret eden Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Konal’ın gazeteciler gününü kutladı.
Ziyarette Konal’a Giresun’da spora verdiği destek ve çalışmalarından dolayı da plaket veren başkan Şenlikoğlu, “Giresun’un sporuna, sporcusuna, spor tarihine ciddi katkısı olan ağabeyimizdir sağ olsun. Ben emekleri için şehrimiz adına teşekkür ediyorum. Kendisi sporcu kimliğinin yanı sıra gazeteci kimliği ile de işin en önemli noktalarından bir yerinde. Hem bugününü kutlamak hem de geçmiş olsun diyerek gönlünü ve duasını almak için yanına geldik” dedi.
83 yaşında aktif olarak spor yazarlığına devam eden Ersen Konal ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Konal, “Sayın başkanın ziyareti beni ziyadesi ile memnun etti. İnşallah başkanımızın Giresun’da spor başta olmak üzere faydalı olacağına inanıyorum. Temennim düşüncelerinde, amaçlarında hedeflerine ulaşması” ifadelerini kullandı.

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