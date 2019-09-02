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83 yaşındaki kadın piknikte kayboldu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 15:35 | Son Güncelleme

SIĞINDIĞI KÖY EVİNDE BULUNDU Kütahya’da dün yakınlarıyla piknik yapmak için gittiği ormanda kaybolan Müzeyyen Turan'ın (83), sabah saatlerine kadar yürüyerek Kızılcaören köyündeki Yakup Öztürk’ün evine sığındığı ortaya çıktı.

83 yaşındaki kadın piknikte kayboldu (2)

SIĞINDIĞI KÖY EVİNDE BULUNDU
Kütahya’da dün yakınlarıyla piknik yapmak için gittiği ormanda kaybolan Müzeyyen Turan'ın (83), sabah saatlerine kadar yürüyerek Kızılcaören köyündeki Yakup Öztürk’ün evine sığındığı ortaya çıktı. Yakup Öztürk’ün jandarma ekiplerine ihbarda bulunması üzerine Müzeyyen Turan bulundu ve ailesine haber verildi. Öztürk’ün evinde sağlık görevlileri tarafından kontrolden geçirilen Turan, "Abdest aldım namazı kıldıktan sonra çocukların yanına dönmek isterken yönümü şaşırmışım, sonra kayboldum. Sabaha kadar hiç durmadan yürüdüm. Sonra ormanın içinde bu evi görünce kapısını çalıp yardım istedim" dedi.
Haberi alan Turan’ın kızı Aysel Özdemir, köy evine gelerek annesinin boynuna sarılıp, gözyaşı döktü. Yılmaz Turan ise eşinin sağ salim bulunmasına çok sevindiğini belirterek, Müzeyyen Turan’ı elinden tutup araçlarına bindirdi.
Ev sahibi Yakup Öztürk de Müzeyyen Turan’ın evlerinin kapısını çaldığını ifade ederek, "Eve aldık, karnını doyurup, su verdik. Sonra da jandarmaya haber verdik. Çok şükür sağlığı yerinde" diye konuştu.

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83 yaşındaki kadın piknikte kayboldu (2)83 yaşındaki kadın piknikte kayboldu (2)83 yaşındaki kadın piknikte kayboldu (2)83 yaşındaki kadın piknikte kayboldu (2)

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