83 yaşındaki 'Maocu' rahip, Hindistan'da terör suçlamasıyla gözaltına alınan en yaşlı kişi oldu

Hindistan'ın güneyindeki Jharkhand eyaletinde 83 yaşındaki bir Cizvit rahip, terör suçlamasıyla gözaltına alındı. Rahip Stan Svami, ülke tarihinde terör suçlamasıyla gözaltına alınan en yaşlı kişi oldu.

Svami, perşembe gecesi evine gelen Ulusal Soruşturma Teşkilatı (NIA) ajanları tarafından gözaltına alındı.

Ajanlar, cep telefonuna el koydukları Svami'den bir çanta hazırlamasını istedi ve daha sonra rahibi Mumbai'ye giden bir uçağa bindirdi. Swami, mahkemeye çıkarılacağı 23 Ekim tarihine kadar gözaltında kalacak.

Ulusal Soruşturma Bürosu, terör suçlarına bakıyor.

Rahip Svami'nin, 2018'de Maharaştra eyaletinde ülkenin katı kast sisteminin en altında yer alan 'Dalitler'le Hindu milliyetçiler arasında yaşanan çatışmalardaki rolü' ve 'Maocu isyancılarla ilişkisi' nedeniyle gözaltına alındığı açıklandı.

Ülkenin orta ve güney kesimlerinde aktif olan Maocu isyancılar, komünist bir yönetim ve bölgedeki köylüler ve aşiretlerin hakları için savaş verdiklerini söylüyor.

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Svami, gözaltına alınmadan birkaç gün önce yayımladığı video kaydında temmuzda dedektifler tarafından 15 saat süreyle sorgulandığını, 'Maocularla ilişkisine işaret eden uydurma deliller hazırlandığını' söyledi.