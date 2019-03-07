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84 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan kişi Bodrum'da yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2019 20:47 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 84 ayrı dolandırıcılık suçundan 45 il ve ilçe mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı bulunan Bülent Deniz yakalanarak, tutuklandı.

84 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan kişi Bodrum'da yakalandı

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 84 ayrı dolandırıcılık suçundan 45 il ve ilçe mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı bulunan Bülent Deniz yakalanarak, tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri, 84 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan Bülent Deniz'in Bodrum'da olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler takibin ardından Bülent Deniz'i Konacık Mahallesi'ndeki işyerinde üzerinde başkasına ait sahte kimlikle yakaladı. Bülent Deniz'in hakkında 45 il ve ilçe mahkemelerince 84 ayrı dolandırıcılık suçundan yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bülent Deniz tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

84 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan kişi Bodrum'da yakalandı

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