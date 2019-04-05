84 yıllık mühür 3. kuşağa geçti

22 yıldır muhtarlık görevini sürdüren ve son yerel seçimde bir kez daha aday olmak isteyen Muhammet Hanifi Aslan, köylülerin "yaşın ilerledi, bırak artık oğlun aday olsun" ısrarı üzerine adaylıktan çekilerek muhtar adayı olan oğlu Enis Aslan'ı destekledi.

Ahmet Aslan'ın 40 yıllık görev süresinin ardından kendisine rakip olan oğlu Sıtkı Aslan'a karşı seçimi kaybetmesiyle ailede başlayan ikinci muhtarlık dönemi, Sıtkı Aslan'ın 22 yıl sonra vefat etmesi üzerine kardeşi Muhammet Hanifi Aslan'ın aday olup seçimi kazanmasıyla devam etti.

84 yıl önce 1935 yılında Ahmet Aslan ile görevi devralan aile, o tarihten bu yana muhtarlığı hiç kaybetmedi.

Aslan, "Babam ağabeyime karşı, annem ve kendisinin oyunu alarak seçimi kaybetti. Ağabeyim İzmir'de kalp krizi geçirip vefat edince 1997'den beri 22 yıl muhtarlık yaptım. Muhtarlığı bırakma niyetim yoktu. Köylüler bana, 'sen adaylıktan çekilmezsen bile biz oyumuzu oğluna vereceğiz' dediler. Ben de köylülerin ısrarıyla muhtar adayı olmayıp oğlumu destekledim. Ağabeyim babama karşı aday oldu ve babam kaybetti. Ben de oğluma karşı aday olsaydım kaybederdim, köylü bana oy vermezdi, oğluma verirdi. İnşallah oğlum dedesi, amcası ve benim gibi köyü yönetecek. Kendi menfaatine çalışmayacak." diye konuştu.

Muhammet Hanifi Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, muhtarlık yaptığı süreçte köyüne hizmet getirmek için elinden geldiğini yapmaya çalıştığını söyledi.

İlk kez bu seçimde başka aileden birinin aday olmasıyla bir rakiple yarışan Aslan ailesi, seçimlerde 68 seçmenden 38'inin oyuyla seçilen Enis Aslan ile muhtarlık geleneğini sürdürecek.

- "84 yıllık muhtarlık geleneği 89 yıla çıktı"

Oğlunun seçimi kazanıp muhtar olmasıyla muhtarlığın yine kendi ailelerinde kaldığını aktaran Aslan, böylelikle 84 yıllık muhtarlık geleneğini 89'a çıkardıklarını kaydetti.

Aile olarak muhtarlıkta 100. yıla doğru gittiklerini anlatan Aslan, "Tahmini olarak Ağrı'da en uzun süre muhtarlık bizde. Köylüler de bizi seviyor, biz de onları seviyoruz. Babam, ağabeyim, ben ve oğlum ile 4. kez muhtarlık bizde kalmış oluyor. Babamdan beri kalan mührü halen kullanıyoruz. Bizim köye başka bir mühür gelmemiş. Mühür elden ele dolaşıyor." ifadelerini kullandı.

Dedesinden bu yana devam eden muhtarlık koltuğuna oturan Enis Aslan ise yapmış olduğu hizmetlerden dolayı babasına teşekkür etti.

"Muhtarlık dedemden amcama, amcamdan babama ondan da bana geçti." diyen Aslan, şunları kaydetti:

"İnşallah daha iyi bir şekilde layığıyla görevimi yerine getireceğim. Seçimi 9 oy farkla kazandık. Bize oy veren vermeyen herkesten Allah razı olsun. Dedemden başlayan muhtarlığın bana geçmesi çok güzel duygu."