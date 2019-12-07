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85 bin TL değerinde kaçak içki ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 10:56 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde faaliyet gösteren bir otelde, piyasa değeri yaklaşık 85 bin TL olan 338 litre kaçak içki ele geçirildi.Alanya ilçesine bağlı Türkler Mahallesi’nde şüpheli M.T’nin satın alma müdürlüğü yaptığı bir otelde kaçak içki bulunduğu duyumunu alan polis ekipleri, ilçe jandarma komutanlığı ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte harekete geçti.

85 bin TL değerinde kaçak içki ele geçirildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde faaliyet gösteren bir otelde, piyasa değeri yaklaşık 85 bin TL olan 338 litre kaçak içki ele geçirildi.
Alanya ilçesine bağlı Türkler Mahallesi’nde şüpheli M.T’nin satın alma müdürlüğü yaptığı bir otelde kaçak içki bulunduğu duyumunu alan polis ekipleri, ilçe jandarma komutanlığı ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte harekete geçti. Otelin depo kısmında yapılan aramada 161 litre cin, 126 litre votka, 45 litre viski ve 6 litre rom olmak üzere, toplam 338 litre kaçak içki bulunduğu tespit edildi. İçkilerin piyasa değerinin yaklaşık 85 bin TL değerinde olduğu bildirildi.
Ele geçirilen içkilere el konulurken, şüpheli ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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