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85 gün oldu! Gülistan'dan haber yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2020 21:36 | Son Güncelleme

Tunceli'de, 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunmasına yönelik bugün yürütülen çalışmalarından da sonuç alınamadı.

85 gün oldu! Gülistan'dan haber yok

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun ailesinin, 6 Ocak'ta Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmalarına Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam edildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Doku'nun bulunması için Uzunçayır Baraj Gölü'nde sürdürülen arama çalışmalarına katıldı.

Aralıklarla etkili olan yağmura rağmen bir ekip botla göl yüzeyinde, diğer bir ekipte kıyılarda arama çalışmalarını sürdürdü.

Ekiplerin gün boyu yaptığı arama çalışmalarında Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

OLAY

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, çalışma başlatmıştı.

Bu arada ailesi de Doku'nun kaldığı öğrenci yurdundaki odasında buldukları intihar mektubunu savcılığa teslim etmişti.

Baraj gölünde arama yapan ekipler, genç kıza ait bazı notlar, resmi evrak ve makas bulmuştu.

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Gülistan Doku Tunceli

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