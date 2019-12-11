85. İstanbul Ermeni Patriği seçilen Sahak Maşalyan basın toplantısı düzenledi

İSTANBUL (AA) - 85. İstanbul Ermeni Patriği seçilen Episkopos Sahak Maşalyan, "Cumhuriyetimizin ilelebet payidar kalmasını diler, bizlere bu seçim imkanını sağlayan devletimize ve hükümetimize, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan şahsında sonsuz şükranlarımızı sunarız." dedi. Maşalyan, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Kumkapı'daki Ermeni Patrikhanesinde düzenlediği basın toplantısında, müteveffa Patrik Mesrob Mutafyan'ın trajik hastalığı nedeniyle 12 yılı aşkın bir süre patriksiz idare edilen Ermenin toplumunun nihayet demokratik seçimlerle, Hak'kın ve halkın onayıyla yeni patriğini seçtiğini söyledi. Seçim sürecine ilişkin bilgi veren Maşalyan, gizli oylamayla yapılan seçimin sonucunda patrik seçildiğini ifade ederek, "Bu seçimler için emek sarf eden ve hiçbir özveriden kaçınmayan sivil ve ruhani delegelere ve bizleri gönülden destekleyen halkımıza minnet ve teşekkürlerimizi iletiyoruz." diye konuştu. Ermeni Patrikliğinin tarihi öneminden de bahseden Maşalyan açıklamasına şöyle devam etti:

"Fatih Sultan Mehmet Han'ın izinleriyle ilk Patrik Bursalı Episkopos Hovagim'le başlayan İstanbul Ermeni Patrikliği dini ve cismani otoritesiyle Osmanlı İmparatorluğunun önemli kurumlarından biri olmuştur. Cumhuriyet döneminde de Ermeni toplumunun temsil makamı olmaya devam etmiştir. Cumhuriyet hükümetleri döneminde de laiklik ilkesi gereğince patriklerimiz bugün de olduğu gibi, geleneklerimize uygun olarak seçimle işbaşına gelmişlerdir. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin ilelebet payidar kalmasını diler, bizlere bu seçim imkanını sağlayan devletimize ve hükümetimize, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan şahsında sonsuz şükranlarımızı sunarız. Bu seçimlerin sağlıklı ve huzur içinde yapılabilmesi için hiçbir özeni esirgemeyen Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya ve İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya’ya özel teşekkürlerimizi sunuyoruz." - "Bu seçimlerin yapılabiliyor olması çok önemli" Maşalyan, çoğulculuğun, çok renkli ve çok sesli çağdaş bir toplum olmanın, birlikte yaşama kültürünün pekişmesi bağlamında bu seçimlerin yapılabiliyor olmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

Dünyanın şiddete savrulduğu bugünlerde Türkiye'de, barışın, hoşgörünün ve siyasal olgunluğun sergileniyor olmasının kendileri için gurur kaynağı olduğunu dile getiren Maşalyan, "Bu ağır mesuliyeti üstlenmek hayatımın en büyük şerefi olmuştur. Bu görevi layıkıyla icra edebilmem için hepinizin dualarına ihtiyacım var. Allah yardımcım olsun." dedi. Patrik Maşalyan açıklama sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Ermeni cemaatinin uzun yıllar patriksiz kalmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Maşalyan, şöyle konuştu: "Günümüzde bir dükkanı bile başı olmadan yönetemiyorsunuz. 12 yıl önce 2008'de patriğimiz koma durumunda, akli melekelerini yitirmiş bir hastalığa yakalandı. O günden bu yana patriksiz bir dönem geçirmenin elbette çok ağır sonuçları oldu. Düşünün o zaman 10 yaşında olan çocuklar bugün 22 yaşında. 8 yaşında olan çocuklar oy kullandı. Patriği görmeden büyüdü bu nesiller. Bu nedenle seçim bizim için çok önemliydi. Halkımızın sevinci sonsuz. Türkiye Ermeni Patrikliği bu Türkiye mozaiğinde yerini alacak. Bu ülkede yaşayan herkes gibi bizim de sorunlarımız var. Onları dile getireceğiz. Devletimizle ve hükümetimizle uyumlu çalışarak bir şekilde halkımızın tarihteki yolculuğunu garantileyeceğiz. Patrikle beraber Türkiye Ermeni Patrikhanesi daha etkin bir fonksiyon üstlenecektir."