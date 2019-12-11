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85. İstanbul Ermeni Patrikliğine Sahak Maşalyan seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 15:30 | Son Güncelleme

85. İstanbul Ermeni Patrikliğine Sahak Maşalyan seçildi

İSTANBUL (AA) - 85. İstanbul Ermeni Patrikliğine Episkopos Sahak Maşalyan seçildi.

İstanbul Ermeni Patrikliği için Episkopos Sahak Maşalyan ve Başespiskopos Aram Ateşyan'ın yarıştığı seçim, Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde yapıldı.

17 ruhani delege ve seçim sonucunda belirlenen 102 delegenin katılımıyla yapılan seçimde, Sahak Maşalyan 102, Aram Ateşyan 16 oy aldı. 1 oy da geçersiz sayıldı.

85. İstanbul Ermeni Patriği seçiminin sonuçlanmasıyla saat 17.00'de karşılama duası (Hraşapar) düzenlenecek.

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85. İstanbul Ermeni Patrikliği

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