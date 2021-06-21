HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 85 suç kaydı olan hırsızları 'tişört' ve 'kask' detayı yakalattı

85 suç kaydı olan hırsızları 'tişört' ve 'kask' detayı yakalattı

21.06.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde motosiklet ve araba aynası çalan 2 hırsız, Kağıthane polisinin dikkati sayesinde yakalandı. Yüzlerce saat güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen polis, hırsızları giydiği tişört ve taktığı kask sayesinde yakaladı. Toplamda 85 suç kaydı olan 2 hırsız, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

85 suç kaydı olan hırsızları 'tişört' ve 'kask' detayı yakalattı

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, İstanbul’un çeşitli ilçelerinde motosiklet ve araç aynalarını çalan 2 hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Zanlıların onlarca hırsızlık olayına karıştıkları, çaldıkları motosikletlere sahte plaka takarak sattıkları belirlendi. Olayların yaşandığı adreslerde ve çevre semtlerde inceleme yapan polis ekipleri, yüzlerce saat güvenlik kamerası izledi.

TİŞÖRTTEKİ YAZI VE KASK DETAYI YAKALATTI

Polis ekipleri, zanlıların üzerinde sahte plaka takılı motosikletle girdikleri lüks sitelerde 3 motosikleti ve iki aracın aynalarını çalan hırsızların aynı kıyafet ve kaskı kullandıklarını gördü. Yapılan detaylı incelemede şahıslardan birinin hırsızlık olaylarında “One 9” yazılı kazak kullandığı ve aynı kaskları taktığı tespit edildi. Yapılan incelemede zanlıların 22 yaşındaki Tolga K. ve 23 yaşındaki Atahan P. olduğu belirlendi.

Şahısları yakın takibe alan polis ekipleri, geçtiğimiz Cuma günü saat 23.00 sıralarında Büyükdere Caddesi üzerinde bir araca bindiklerini gördü. Bunun üzerine araca yaklaşan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahısları gözaltına almak istedi. Ancak Atahan P. araçtan inerek kaçmaya başlaması üzerine kovalamaca yaşandı. Kısa süreli kovalamaca sonucunda şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada kapı boşluğunda ruhsatsız tabanca, çift eldiven ve sırt çantası ele geçirildi. Şahısların kaldıkları evde de arama yapan polis ekipleri, “One 9” yazılı kazak ve çift ayakkabı ele geçirdi.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Aramaların ardından ele geçirilenlerle birlikte emniyete götürülen 2 hırsız, burada yapılan sorgularında suçlamaları reddetti. Ancak zanlıların karıştıkları olaylarda üstlerinde olan ve güvenlik kamera görüntülerine yansıyan kıyafetleri, motosiklet kaskları ve ayakkabıları evlerinde bulundu. Şahısların emniyette çeşitli hırsızlık suçlarından dolayı toplamda 85 suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

Emniyette işlemleri tamamlanan Tolga K. ile Atahan P. polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. Hırsızlar çıkartıldıkları mahkemece adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahısların hırsızlık yaptığı ve kıskıvrak yakalandıkları anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Öte yandan şahısların çaldıkları motosikletleri ve aynaları sattıkları ortaya çıktı.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamptayken keşke alsaydık diyeceğiniz ürünlerKamptayken keşke alsaydık diyeceğiniz ürünler
İstanbul'da yılan paniği: Kimse evine giremiyor İstanbul'da yılan paniği: Kimse evine giremiyor
İstanbul'da dehşet anları! "Yan baktın" diyerek kurşun yağdırdıİstanbul'da dehşet anları! "Yan baktın" diyerek kurşun yağdırdı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kağıthane

En Çok Okunan Haberler

Paşinyan erken parlamento seçimini kazandı

Paşinyan erken parlamento seçimini kazandı

Merih Demiral'dan Ersin Düzen'e gönderme

Merih Demiral'dan Ersin Düzen'e gönderme

İki ceset bulunan evde bomba alarmı

İki ceset bulunan evde bomba alarmı

Havalimanında ilk açıklama: Çok ciddi sorunlarımız var

Havalimanında ilk açıklama: Çok ciddi sorunlarımız var

Dizi aşkı gerçek oldu! Böyle duyurdular

Dizi aşkı gerçek oldu! Böyle duyurdular

Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı! Açıklama geldi

Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı! Açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

AFAD: Merkez üssü Kartal, şiddeti 3,9

AFAD: Merkez üssü Kartal, şiddeti 3,9

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Markette kız çocuğuna cinsel istismar! İğrenç olay kamerada

Markette kız çocuğuna cinsel istismar! İğrenç olay kamerada

Taşa "Tecavüz ediliyorum" yazmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme

Taşa "Tecavüz ediliyorum" yazmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme

Prof. Dr. Ceyhan'dan 4'üncü dalga uyarısı: Kaçınılmaz olur

Prof. Dr. Ceyhan'dan 4'üncü dalga uyarısı: Kaçınılmaz olur

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.