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8,5 ton balığa el konuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 11:29 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde yapılan denetimlerde, boy standardına uymadığı belirlenen 8,5 ton balık ve su ürününe el konuldu.

Hasan ALAYBEYOĞLU/İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL'da Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde yapılan denetimlerde, boy standardına uymadığı belirlenen 8,5 ton balık ve su ürününe el konuldu.
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı su ürünleri kontrol görevlileri ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na bağlı ekipler, Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde denetim yaptı. 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında yapılan denetimde, kanuna aykırı avlanıldığı ve depolandığı tespit edilen 4 kasa ahtapot, 1 mahmuzlu camgöz, 19 kasa bakalyaro (berlam), 63 kasa mezgit, 340 kasa hamsi, 12 kasa barbun, 1 kasa pisi balığı, 175 kasa istavrit, 8 kasa lüfer balığının yer aldığı toplam 8,5 ton su ürününe el konuldu. Avlanmayla bağlantısı olanlar hakkında idari para cezası uygulandı.

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