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85 yaşında, 50 yıldır odun kırıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 11:07 | Son Güncelleme

BURSA'da odun pazarında ticaretle uğraşan Halil Deniz (85), 50 yıldır her gün balta ile odun kırıyor. 'İhtiyar delikanlı' olarak anılan Halil Deniz, "Kış aylarında günde 3 ton odun kırdığım oluyor" dedi.

85 yaşında, 50 yıldır odun kırıyor

Osman ŞİŞKO- Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da odun pazarında ticaretle uğraşan Halil Deniz (85), 50 yıldır her gün balta ile odun kırıyor. 'İhtiyar delikanlı' olarak anılan Halil Deniz, "Kış aylarında günde 3 ton odun kırdığım oluyor" dedi.
Merkez Osmangazi ilçesindeki odun pazarında yakacak odun satan Halil Deniz, çevresinde 'İhtiyar Delikanlı' olarak tanınıyor. Tam 50 yıldır bu işi yapan Halil Deniz, her gün en az 1 ton odunu balta ile kırdığını, bu miktarın kış aylarında ise 3 tonu bulduğunu söylüyor. İlerleyen yaşına rağmen hiçbir sağlık sorunun olmadığını söyleyen Halil Deniz, "Tam 65 senedir esnaflık yapıyorum. 50 yıldır da odun satıyorum. Önceden satmak için odun yetiştiremiyorduk. Doğalgazın gelmesi ile işlerimiz azaldı. Bu da işimizi olumsuz yönde etkiledi. Bu yaşıma rağmen her gün en az 1 ton odunu balta ile kırıyorum. 3 ton odunu kırarak satışa hazır hale getirdiğim günler de oluyor. İnsanlar inanmakta zorluk çekiyor, ama bunu başarıyorum" dedi.
Odunun tonunun 600 ile 750 lira arasında değiştiğini ifade eden Halil Deniz, işlerinin azalmasıyla son yıllarda kış sezonunda en fazla 340 ton odun satabildiklerini sözlerine ekledi.

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85 yaşında, 50 yıldır odun kırıyor85 yaşında, 50 yıldır odun kırıyor85 yaşında, 50 yıldır odun kırıyor85 yaşında, 50 yıldır odun kırıyor

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