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  4. Bilecik'te korkutan yangın! 85 yaşındaki adam evsiz kaldı

Bilecik'te korkutan yangın! 85 yaşındaki adam evsiz kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2020 23:56 | Son Güncelleme

Bilecik’te 2 katlı kerpiç bir evde çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alınırken, yangında ev kullanılmaz hala geldi. 85 yaşındaki yaşlı adam evsiz kaldı.

Gölpazarı İlçesine bağlı Türkmen köyünde Hüseyin Gökkaya (85) ait 2 katlı kerpiç evde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı.

Alevler tüm evi sararken, evde tek başına yaşayan Hüseyin Gökkaya, komşuların yardımıyla dışarı çıkarıldı. Yangına Gölpazarı Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri zamanında müdahale ederken, alevler kısa sürede söndürüldü.

Yangında ev kullanılmaz hala gelirken, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer olay yerine gelerek, Hüseyin Gökkaya’ya geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Suer, burada yaptığı açıklamada "Akşam saatlerinde Türkmen köyümüzde çıkan yangın itfaiye ekiplerimizin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Çok şükür evi yanan Hüseyin Gökkaya amcamızın sağlık durumu iyi. Rabbim görünür görünmez her türlü kaza ve beladan muhafaza eylesin" dedi. (İHA)

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