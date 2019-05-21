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85 yaşındaki anne, 60 yıl sonra evlatlık verilen oğlunu Müge Anlı’da buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 12:20 | Son Güncelleme

Anne Balı Civelek, 60 yıl sonra evlatlık verilen oğluna kavuştu.

Anne Balı Civelek, 60 yıl sonra evlatlık verilen oğluna kavuştu. O anlar izleyicileri göz yaşlarına boğdu.

Müge Anlı’nın programında duygu dolu anlar yaşandı. 85 yaşındaki anne Balı Civelek, 60 yıl sonra oğlu Bedir’e kavuştu. Programda anlatılanlara göre Ankara’da 65 yıl önce İsmail Kural’la evlenen Balı Civelek’in Abdülkadir ve Bedir ismini verdiği iki erkek çocuğu dünyaya geldi. Bir süre sonra eşi ile anlaşamayan Civelek, babasının evine gitti. Çocukları ise İsmail Kural’da kaldı. Çocuklara bırakmakta zorlanan İsmail Kural, 1 yaşındaki oğlu Bedir’i evlatlık verdi.

Anne Balı Civelek, evlatlık verildiğini öğrenince oğlunu geri almak istedi. Ancak bir türlü oğlunu bulamadı. Oğlu Bedir’in hasretiyle bir ömür geçiren 85 yaşındaki Balı Civelek, son çare Müge Anlı’dan yardım istedi. Müge Anlı, 60 yıllık hasreti yalnızca yarım saatte dindirdi. Bugün de aileyi stüdyosunda ağırlayan Müge Anlı, duygu dolu bir kavuşmaya imza attı. 85 yaşındaki anne Balı Civelek, 60 yıl sonra oğlu Bedir’e kavuştu. Öte yandan kardeşleri de ağabeylerini kucaklamak için Müge Anlı’ya koştu.

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