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  4. 85 yaşındaki gurbetçi hayatının şokunu yaşadı! 3 milyon lirası uçtu...

85 yaşındaki gurbetçi hayatının şokunu yaşadı! 3 milyon lirası uçtu...

30.08.2022 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'nın Frankfurt şehrinde yaşayan 85 yaşındaki gurbetçi Kamil Cömert’in Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bulunan ve yaklaşık değeri 3 milyon TL olan 550 metrekare arsası geçtiğimiz hafta sahte kimlikle düzenlenen vekaletle Kapaklı’da inşaat işiyle uğraşan bir müteahhit firmaya satıldı.

85 yaşındaki gurbetçi hayatının şokunu yaşadı! 3 milyon lirası uçtu...

İddiaya göre, Almanya’da yaşayan 85 yaşındaki Kamil Cömert’in nüfus bilgileri ve farklı fotoğraf kullanılarak üretilen sahte kimlik kartıyla sözde Ankara’da bir noterden verildiği iddia edilen vekaletle, Kapaklı Tapu Müdürlüğü’ne gelen kişi, 550 metrekarelik arsayı Kapaklı’da bir müteahhide sattı. Geçtiğimiz hafta satın alacağı arsa için yurt dışından tedavi için Ankara’ya gelen satıcıyla Yenimahalle’de buluşup 43 bin euroya anlaştığı arsanın 192 bin TL’sinin sözde satıcının hesabına gönderen müteahhit Mahir B., satış için gerekli olan doktor raporunu sözde Kamil Cömert’in bir yakınıyla Yenimahalle Devlet Hastanesi’nden almasının ardından Yenimahalle 5. Noterliği’ne giderek bir akrabasının üzerine satış yetkisi alıp burada paranın kalan kısmını noter huzurunda sözde satıcı Kamil Cömert’e teslim ederek aldığı satış yetkisiyle Kapaklı’ya döndü.

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YAKINLARI SORUNCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Kapaklı Tapu Müdürlüğü’nde yapılan satış işleminin ardından satın aldığı arsaya bina yapmak için 30 Ağustos günü arsanın bulunduğu yere inşaat malzemesi indiren firma yetkililerini gören Cömert ailesinin yakınları, arsada bulunan şahıslara burada ne yaptıklarını sorunca ‘arsayı biz aldık, inşaat yapacağız’ cevabını aldı. Bunun üzerine Cömert ailesinin yakınlarının Almanya’da yaşayan Kamil Cömert’e ulaşarak arsayı ne zaman, kime sattığını sormasının ardından arsanın sahte kimlik çıkartılarak satıldığı ortaya çıktı.

SAHTE KİMLİKLE SATILMIŞ

Aile yakınlarının Kapaklı Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan 594 ada 2 parsel (275 metrekare) ve 594 ada 3 parseldeki (275 metrekare) arsayı satın alan kişilerle yaptığı araştırma sonrası, geçtiğimiz hafta Ankara Yenimahalle’de bulunan 5. Noter’den Kamil Cömert adına verilen noter vekaletiyle Kapaklı Tapu Müdürlüğü’ne gelen şahsın, yaklaşık değeri 3 milyon TL olan 550 metrekare arsayı Mahir B.’ye görünüşte gerçek, fiiliyatta sahte evraklarla sattığının anlaşılması üzerine polise başvuran tarafların dolandırıldığı anlaşıldı.

HEM ARSA SAHİBİNİ HEM DE MÜŞTERİYİ DOLANDIRMIŞLAR

Vekalet bilgilerinin doğru, kimlik üzerindeki fotoğrafın sahte olduğu anlaşılırken, Almanya’da yaşayan Kamil Cömert’in kimlik bilgileri kullanılarak hayali satışla tapudan satışı yapılan arsayla ilgili Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler şikayet üzerine soruşturma başlattı.

SAHTE KİMLİKLE ÜZERİNE HAT ÇIKARILMIŞ

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Mart 2022’de de yine Kamil Cömert adına e-devlet şifresi çıkartan kimliği belirsiz şahıslar tarafından sahte kimlik bilgileriyle hat çıkarıldığı ortaya çıktı. Şahıslar 2 ay boyunca kullandıkları hatların parasını ödemeyince GSM şirketinin Almanya’da yaşayan ve 12 yıldır Türkiye’ye hiç gelmeyen Kamil Cömert’in Ahmediye Mahallesi Eski Toptaşı Caddesi Ethem Paşa Sokak No: 234 Daire 3 Üsküdar adresindeki sözde evine haciz kağıdı gönderdiği, GSM şirketi avukatlarının ihtara cevap alamayınca Kamil Cömert’in Uzunhacı’da bulunan arsaları üzerine haciz yazısı göndereceğini söylemesi üzerine akrabalarının 2 bin 500 TL’lik telefon icra borçlarını ödedikleri öğrenildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Almanya’da biri engelli 2 çocuğuyla yaşayan 85 yaşındaki Kamil Cömert’in Türkiye’deki bütün mal varlıklarının tehdit ve tehlike altında olduğunu kaydeden yakınları, polise suç duyurusunda bulundu. Kapaklı polisi, Yenimahalle Devlet Hastanesi’nde ve Yenimahalle 5. Noter’deki güvenlik kamera kayıtlarını mercek altına alırken, sahte kimlik kullanılarak yapılan satışla ilgili adli ve idari yönden çok yönlü soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
gurbetçi arsa dolandırıldı
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