85 yaşındaki sürücü otomobille fırına girdi: 2 yaralı

Kaza, saat 17.00 sıralarında Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Nedim Yakıcı yönetimindeki otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kavşakta kontrolden çıktı.

TEZGAHLA DUVAR ARASINA SIKIŞTILAR

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ekmek fırınına girerek durabildi. Bu sırada bir yaya ise otomobilin altında kalmaktan son anda geri çekilerek kurtuldu. Fırın sahibi Zeki Kuyumcu ile çalışan Ahmet Kaçalın tezgahla duvar arasında sıkıştı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı.

Otomobilin kavşakta hızla ilerlediği ve kontrolden çıktığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. (DHA)



