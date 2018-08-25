85 yıldır kendi yaptığı tahta bacakla yürüyor

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde oturan Mehmet Gökgöz (92), 7 yaşındayken kangren nedeniyle diz altından kesilen sol bacağı için tahta protez bacak yaptı. Çeşitli eklemeler ve düzeltmeler yaptığı protez bacağını 85 yıldır kullanan 2 çocuk babası Mehmet Gökgöz, "Oyuncak yapar gibi bu protez bacağı yaptım" dedi. Sandıklı ilçesine bağlı Bekteş köyünde oturan Mehmet Gökgöz, 7 yaşındayken arkadaşlarıyla uçurtma uçururken, çıktığı duvardan düşüp sol bacağını kırdı. Kırılan bacağı kangren olunca, götürüldüğü Afyonkarahisar'daki bir hastanede diz altından kesildi. Mehmet Gökgöz, kendisi için tahta protez bacak yaptı. Gökgöz, eklemeler ve çeşitli düzenlemeler yaptığı tahta protez bacağını, yaklaşık 85 yıldır kullanıyor. Kendisiyle aynı adı taşıyan ve sağ kolunu patoz kayışına kaptırarak ampute olan oğluyla yaşayan Mehmet Gökgöz, "Köyümüzün Erenler mevkisinde arkadaşlarımla uçurtma uçururken duvardan düştüm. O zaman ben 7 yaşındaydım. Babamı vurmuşlar, annem kocaya varmış. O yüzden kimse yok. Köyün hocası hayrına beni Afyonkarahisar'a götürdü. Ayağım kangren olduğu için hastanede kestiler. Daha sonra kaymakam beni Afyon'a gönderdi. Protez ayak takılması için. Orada da protez ayak takılması için tekrar keseceklerdi. Ona da izin vermedik. Geri geldik. Burada kendim oyuncak yapar gibi bu protez bacağı yaptım. Koltuk değnekleri yardımıyla buna alıştım. Bu şekilde geziyorum. Zamanla kısa gelince uç kısmına ekleme yapıyor, uzun gelince de kesiyorum" dedi. Yaşlandığı için yürümekte zorluk çektiğini söyleyen Mehmet Gökgöz, 65 yaş aylığı aldığını, bunun ihtiyaçlarını karşılamaya yetmediği için kendisine engelli maaşı bağlanmasını da talep etti. OĞLUNUN DA KOLU KESİLDİ Babasıyla aynı adı taşıyan evli 4 çocuk babası Mehmet Gökgöz (58) de 3 yıl önce iş kazası nedeniyle sağ kolunu kaybettiğini anlattı. Mehmet Gökgöz, "Ben de köyde çiftçilik yapıyorum. 3 yıl önce kolumu patoza kaptırınca kesildi. Babamla beraber yaşıyoruz" diye konuştu.

