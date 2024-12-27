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852 nerenin kodu? +852 hangi ülkenin telefon kodu?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
17.12.2024 18:40
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Dünya genelinde çok sayıda ülke bulunmaktadır. Bu ülkelerden başka bir ülkeyi arayabilmek için çeşitli telefon kodlarından yararlanılmaktadır. Her ülkenin telefon numarasının başında kendine ait olan bir kod vardır. Bu ülke kodlarından biri +852 olarak karşımıza çıkmaktadır. Telefon kod sayısı oldukça fazla olduğundan hangi kodun hangi ülkeye ait olduğu konusunda kafa karışıklığı yaşanabilmektedir. Peki, 852 nerenin kodu, +852 hangi ülkenin telefon kodu?

852 nerenin kodu? +852 hangi ülkenin telefon kodu?

Ülkeler arası telefon edebilmek için aranacak olan ülkenin telefon kodu girilmelidir. Telefon kodu girilmeden herhangi bir aramanın başarılı olabilmesi mümkün değildir. Bu kodlar genel olarak belirli rakamlardan meydana gelmektedir. 852 rakamıyla başlayan telefon kodu da bu kodlar arasında olup, bir ülkeyi simgelemektedir. Bu ülke kodları numaraların başına eklenmediği zaman uluslararası telefon görüşmeleri gerçekleşememektedir.

852 nerenin kodu?

İnsanların yurt dışında yaşayan yakınları ile her an iletişim kurabilmesi son derece önemli bir konudur. Bunun için genellikle telefon görüşmeleri yapılmaktadır. Bu telefon görüşmelerinde aranacak kişinin telefon numarasını bilmek önemli olduğu gibi o ülkenin telefon kodunu da bilmek gerekir. Hong Kong bölgesine gitmiş olan birine telefon üzerinden erişim sağlayabilmek için numaranın başına 852 kodu konulmalıdır. 852 kodu, Hong Kong için belirlenmiş olan bir telefon kodu olarak karşımıza çıkmaktadır. Başında 852 olmadan yapılan aramalar geçersiz sayılmaktadır.

+852 hangi ülkenin telefon kodu?

Yurt dışına arama yaparken telefon kodlarının kullanımı devreye girmektedir. +852 ile başlayan bir telefon numarasından çağrı alınması, Hong Kong’dan arama yapılıyor anlamına gelmektedir. Bu bölgeye arama yapabilmek için de yine bu kodun kullanılması gerekmektedir. Çin’in güney kıyı kesiminde konumlanan Hong Kong, özel idari bölge özelliğine sahiptir. Asya bölgesinin inci tanesi olarak tabir edilen bu bölgeye ülkemizden hava yolu ulaşımı ile kolayca gidilebilmektedir. Turizm yönünden büyük bir değere sahip olan bu bölgeye arama yapabilmek için 852 kodunun en başta tuşlanmasına itina edilmelidir.

Anahtar Kelimeler:
Hong Kong telefon
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