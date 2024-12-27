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855 nerenin kodu? +855 hangi ülkenin telefon kodu?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
16.12.2024 18:42
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Ülkeler arası kullanılan çeşitli telefon kodları vardır. Kimi kodlar iki rakamdan meydana gelirken kimileri ise üç rakamdan oluşabilmektedir. Telefon kodları, uluslararası aramalarda insanların birbirleriyle konuşabilmeleri için belirlenmiş özel sayı kodlarıdır. 855 de bu telefon kodlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bazı kişiler bu kodun başında yer aldığı telefon numaralarından mesaj ya da arama alabilmektedir. Peki, 855 nerenin kodu, +855 hangi ülkenin telefon kodu?

855 nerenin kodu? +855 hangi ülkenin telefon kodu?

Kimi insanlar telefonlarına gelen bazı çağrıların hangi ülkeye ait olduğunu bilemeyebilmektedir. Bu durum ister istemez telefon kodu sorgulama işleminin yapılmasını gerektirebilmektedir. Günümüzde birçok kişi 885 ile başlayan numaralardan cevapsız arama ya da mesaj aldığını belirtmektedir. Dünya üzerinde bulunan her ülke için belirlenmiş bir telefon kodu vardır. 885 de bu telefon kodları arasında bulunmaktadır. Bu kodun başında olduğu aramalar bazen +885 şeklinde de olabilmektedir.

855 nerenin kodu?

Uluslararası alan kodları sayesinde insanlar bir ülkeye arama yaparken bu kodları kullanmakta ve iletişim başarılı bir şekilde kurulmaktadır. Kimi insanlar arayacakları ülkenin kodunu bilemeyebilir ve bu durum iletişimin gerçekleşmesi açısından probleme yol açabilir. Öte yandan bazı kişiler 855 ile başlayan bir çağrı alabilir ve bu telefon kodunun hangi ülkeye ait olduğunu sorgulayabilir.

855 telefon kodu ile başlayan telefon numaraları Kamboçya ülkesinden arandığını işaret etmektir. Kamboçya ülkesinin resmi telefon kodu 855 ile başlamaktadır. Dolayısıyla bu ülkeye telefon araması yapacak kişilerin ilk önce bu kodu yazmaları gerekmektedir.

+855 hangi ülkenin telefon kodu?

+855 ile başlayan telefon numaraları, Güneydoğu Asya anakarasının güney kesiminde konumlanan Kamboçya ülkesine aittir. Bu ülkeden herhangi bir arama gerçekleştiğinde telefon ekranında +855 sayısı görünmektedir. Bu ülkenin resmi dili Kmerce olarak bilinmektedir. Burası özellikle gezmeyi sevenler tarafından yaygın olarak tercih edilmektedir. Ülke gezisi esnasında bufalo, misk kedileri, panter gibi çeşitli canlı türüne de rastlamak mümkündür. Bu ülkenin başkenti ise Punom Pen şehri olarak bilinmektedir. Bu şehir aynı zamanda ülkenin en büyük şehri olarak dikkat çekmektedir.

Anahtar Kelimeler:
Kamboçya Ülke telefon
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