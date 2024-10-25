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85C saatleri ve durakları - 85C nerelerden geçiyor, kaçta kalkıyor? 85C Davutpaşa YTÜ - Kazlıçeşme hattı durakları, saatleri ve durak isimleri

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
23.10.2024 18:27
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Otobüs duraklarını ve sefer saatlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar için doğru bilgilere ulaşmak oldukça önemlidir. Günümüzde bu bilgilere erişmenin birden fazla yöntemi mevcuttur. Özellikle akıllı telefon kullanan bireyler, mobil uygulamalar üzerinden anlık otobüs hareketlerini takip edebilmekte, böylece durakta uzun süre beklemek zorunda kalmamaktadır. Peki bu kapsamda 85C Davutpaşa YTÜ - Kazlıçeşme hattı durakları, saatleri ve durak isimleri nelerdir?

85C saatleri ve durakları - 85C nerelerden geçiyor, kaçta kalkıyor? 85C Davutpaşa YTÜ - Kazlıçeşme hattı durakları, saatleri ve durak isimleri

İstanbul, Türkiye’nin en kalabalık şehri olarak geniş bir toplu taşıma ağına sahiptir. Bu ağın en önemli parçalarından biri otobüs ulaşımıdır. İstanbul'daki otobüs seferleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ona bağlı İETT tarafından düzenlenmektedir. Şehir genelinde binlerce otobüs hattı, her gün milyonlarca yolcuya hizmet vermektedir. İstanbul’un karmaşık yapısında otobüsler, hem yerli halk hem de turistler için önemli ve erişilebilir bir ulaşım alternatifi sunmaktadır. Bu otobüsü kullanmak isteyenler, "85C nerelerden geçiyor?" sorusunun yanıtını aramaktadır.

85C durakları

85C durak isimleri aşağıdaki gibidir:

    1. FATİH SULTAN MEHMET ERKEK ÖĞRENCİ YURDU - Güngören
    1. DAVUTPAŞA KAMPÜS-2 - Esenler
    1. DAVUTPAŞA İTFAİYE - Esenler
    1. SARIGÖL CADDESİ - Esenler
    1. DAVUTPAŞA - Esenler
    1. DAVUTPAŞA - Güngören
    1. KALE İŞ MERKEZİ - Zeytinburnu
    1. TEKNİK OTO SANAYİ - Zeytinburnu
    1. CEVİZLİBAĞ - Zeytinburnu
    1. TOPKAPI PANORAMA 1453 - Zeytinburnu
    1. TOPKAPI ZEYTİNBURNU - Zeytinburnu
    1. MEVLANAKAPI - Zeytinburnu
    1. KOZLU - Zeytinburnu
    1. SİLİVRİKAPI - Zeytinburnu
    1. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ - Zeytinburnu
    1. BELGRADKAPI - Zeytinburnu
    1. ABDİ İPEKÇİ SPOR SALONU - Zeytinburnu
    1. BORSA İSTANBUL ZEYTİNBURNU ANADOLU LİSESİ - Zeytinburnu
    1. KAZLIÇEŞME MARMARAY - Zeytinburnu

85C saatleri

İstanbul'daki 85C Davutpaşa YTÜ - Kazlıçeşme otobüs hattının sefer saatleri hafta içi, cumartesi ve pazar günlerine göre değişiklik göstermektedir.

85C kaçta kalkıyor?

İş günlerinde 85C'nin ilk seferi Fatih Sultan Mehmet Erkek Öğrenci Yurdu durağından saat 06:40'ta başlarken, Kazlıçeşme Marmaray'dan ilk otobüs saat 06:55'te hareket eder. Gün boyu 10-30 dakika aralıklarla seferler düzenlenmektedir. Hafta sonu ve pazar günlerinde de benzer şekilde sabah erken saatlerden akşama kadar seferler devam eder. Cumartesi günleri son seferler Fatih Sultan Mehmet Erkek Öğrenci Yurdu durağından 22:30, Kazlıçeşme Marmaray'dan ise 23:00'te yapılmaktadır.

Daha fazla bilgi ve güncel sefer saatleri için İETT'nin resmî web sitesine bakılmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
otobüs
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