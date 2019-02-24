HABER

85’lik türkücü sesiyle koroya renk katıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 12:43 | Son Güncelleme

Balıkesir’de 85 yaşındaki Doğan Eser, Türk sanat müziği korosuna sesiyle renk katıyor.Burhaniye ilçesinde kurulan Türk sanat müziği korosunda değişik mesleklerden emekliler yer alırken, 85 yaşındaki emekli astsubay Doğan Eser de en yaşlı üye olarak dikkat çekiyor.

85’lik türkücü sesiyle koroya renk katıyor

Balıkesir’de 85 yaşındaki Doğan Eser, Türk sanat müziği korosuna sesiyle renk katıyor.
Burhaniye ilçesinde kurulan Türk sanat müziği korosunda değişik mesleklerden emekliler yer alırken, 85 yaşındaki emekli astsubay Doğan Eser de en yaşlı üye olarak dikkat çekiyor. Eser, konserlerde izleyicilerden de büyük alkış alıyor. 19 yıldır aynı koroda türkü söylediğini ve müziği çok sevdiğini dile getiren Doğan Eser, “Halk türküleriyle müziğe başladık. Fakat bunu hobi olarak yapıyorum. Şarkı söylemek yatıştırıyor, sakinleştiriyor. 19 senedir Burhaniye Körfez Gönül Dostları Türk Sanat Müziği Korosu’ndayım. Burhaniye’de bulunmaktan da, bu koroda olmaktan da mutluyum" dedi.

85’lik türkücü sesiyle koroya renk katıyor

85’lik türkücü sesiyle koroya renk katıyor

85’lik türkücü sesiyle koroya renk katıyor

En mutlu meslekler belli oldu En mutlu meslekler belli oldu
İstanbul'da çok sayıda uçuşa kar engeliİstanbul'da çok sayıda uçuşa kar engeli
Atatürk Havalimanı’nda kar yağışı nedeniyle 66 sefer iptal edildiAtatürk Havalimanı’nda kar yağışı nedeniyle 66 sefer iptal edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Süper minisi ve dekoltesiyle olay oldu! 'Ne diyeceksiniz?'

Süper minisi ve dekoltesiyle olay oldu! 'Ne diyeceksiniz?'

İstanbul'da korkunç kaza! Tek amacı yol vermekti!

İstanbul'da korkunç kaza! Tek amacı yol vermekti!

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Ozan Tufan gündem oldu

Ozan Tufan gündem oldu

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da çok sayıda uçuşa kar engeli

İstanbul'da çok sayıda uçuşa kar engeli

Bahçelievler'de metrobüs kazası! Yaralılar var

Bahçelievler'de metrobüs kazası! Yaralılar var

Bakan Soylu'dan flaş 'ABD' açıklaması: Önümüzdeki günlerde açıklayacağız, tek tek ötüyorlar

Bakan Soylu: Önümüzdeki günlerde açıklayacağız

Kemal Karpat'ın cenazesi Türkiye'ye gönderildi

Kemal Karpat'ın cenazesi Türkiye'ye gönderildi

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

İstanbul'da polisi alarma geçiren düğün

İstanbul'da polisi alarma geçiren düğün

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.