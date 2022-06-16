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86 milyon yıl önce yaşamış ‘Ölüm Ejderhası’na ait fosil kalıntılar bulundu

16.06.2022 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arjantin'de yaklaşık 86 milyon yıl önce yaşamış ve "Ölüm Ejderhası" olarak adlandırılan uçan bir sürüngene ait fosil kalıntılar keşfedildi.

86 milyon yıl önce yaşamış ‘Ölüm Ejderhası’na ait fosil kalıntılar bulundu

Arjantin'de yaklaşık 86 milyon yıl önce yaşamış ve "Ölüm Ejderhası" olarak adlandırılan uçan bir sürüngene ait fosil kalıntılar keşfedildi.

Kanat genişliğinin 9 metre olduğu belirtilen sürüngenin keşfinde yer almış bir bilim insanı, BBC'ye yaptığı açıklamada yırtıcı hayvanın büyüklüğünün "korkunç bir görüntüye" sahip olduğunu belirtti.

Çalışmanın başındaki kişi olan Leonardo Ortiz, "Biyolojik anlayışımızın sınırlarına meydan okuyan bir kanat açıklığına sahip bu türün bir zürafanınkine benzer bir boyu var" dedi.

Yırtıcıya ait keşfedilen kemikler 86 milyon yıldır kayalıkların altında kalmış.

Yırtıcıya ait kalıntılar And Dağları'ndaki kayalıklar altında 86 milyon yıldır günümüze kadar korunmuş. Bu da uçabilen bu hayvanın, dinozorlarla aynı zamanda yaşadığı anlamına geliyor.

Prof. Ortiz, 2012'de Arjantin'deki bir kazı sırasında sürüngene ait fosilleri ilk keşfeden paleontologlardan biriydi.

Türün adını Yunanca ölüm ve ejderha kelimelerine karşılık gelen "Thanatosdrakon amaru" olarak seçen Prof. Ortiz, daha önce verdiği bir röportajda, "Bu şekilde adlandırmak uygun görünüyordu: Ölüm Ejderhası" demişti.

Söz konusu sürüngenin, kuşların evriminden önce tarih öncesi çağlarda avlanmak ve uçmak için kanatlarını kullanan ilk yırtıcı olduğuna inanılıyor.

Prof Ortiz, buna rağmen bu avcının muhtemelen zamanının çoğunu yerde geçirdiğini söyledi.

Yırtıcının tarih öncesindeki yaşam tarzına ilişkin çok fazla detay bulunmasa da Prof. Ortiz, yırtıcıların farklı ebatlarda bir çift olarak keşfedilmesinin, bu türün gruplar halinde yaşadığının kanıtı olduğunu söyledi.

Paleontologlardan oluşan bir ekip, 2012 yılında Arjantin'de bulunan And Dağları'ndaki kalıntıları keşfetti.

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Anahtar Kelimeler:
Arjantin
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