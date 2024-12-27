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86 nerenin kodu? +86 hangi ülkenin telefon kodu?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
19.12.2024 18:34
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Yurt dışına telefon etmeden önce arama yapılan ülkenin telefon kodunun doğru bir şekilde öğrenilmesi gerekir. Hatalı bir tuşlama ya da kod girilmeden yapılan aramalar geçersiz olacağından bu durum iletişimin sağlanmasını olumsuz yönde etkileyebilir. Ülkeler arası aramalarda kullanılan telefon kodlarından biri 86 olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu arama kodu, bir ülke için belirlenmiş olan kodlar arasındadır. Peki, 86 nerenin kodu, +86 hangi ülkenin telefon kodu?

86 nerenin kodu? +86 hangi ülkenin telefon kodu?

Uluslararası telefon aramalarında ulaşım sağlanacak kişinin telefon numarasını çevirmeden önce o ülkenin telefon kodunu girmek gerekir. Ülkenin arama kodu bilinmiyorsa telefon görüşmesine geçmeden evvel o ülkenin kodunun araştırılıp bulunması önemlidir. Arama kodları belli sayılardan oluştuğu için bu kodları unutmamak adına bir yere not etmekte fayda vardır. Bu bağlamda 86 telefon kodu da hangi ülkeye ait olduğu araştırılan kodlar arasındadır.

86 nerenin kodu?

Ülkeler arasında telefon üzerinden iletişimin kurulabilmesi için telefon kodlarının öğrenilip tuşlanılması gerekmektedir. Telefon kod sayısı ülke sayısı ile eş değerdir. Hâl böyle olunca çok fazla telefon kodu olduğu için hangi kodun hangi ülkeye ait olduğu konusunda kafa karışıklığı oluşabilmektedir. 86 da bu kodlar arasında olup, Çin ülkesini simgelemektedir.

Çin ülkesine arama yaparken ya da bu ülkeden arama gelirken telefon ekranında 86 kodu görülmektedir. Bu kod ülkeler arası telefon görüşmelerinde Çin ülkesine ait olduğunu belirtmek için kullanılır.

+86 hangi ülkenin telefon kodu?

Çin ülkesi dünyanın en kalabalık ülkelerden biri olarak tanımlanmaktadır. Bu ülkeye gidenlerin sayısı epey fazladır. Çin’e gidildiğinde bu ülkeden gelen çağrılar ekranda +32 telefon kodu ile gösterilmektedir. Çin ülkesine arama yaparken de aynı şekilde asıl telefon numarasının önüne +32 arama kodu konulmaktadır.

Pasifik Okyanusu’nun batısında, Asya kıtasının ise doğu kesiminde konumlanan Çin ülkesinin başkenti Pekin’dir. Çin denildiğinde ilk akla gelen turistik noktaların başında Çin Seddi gelmektedir. Bu ülkeye telefon edileceği zaman en başta telefon kodu olarak belirtmiş olan +32 kodunun girilmesi önemlidir.

Anahtar Kelimeler:
Çin Ülke telefon
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