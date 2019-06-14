86 ülkede öğrencilerin ‘Türkiye Bursları’ heyecanı

Dünyanın dört bir yanında öğrenciler Türkiye’de nitelikli yükseköğrenim görmek için sıraya girdi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın uluslararası öğrencilere Türkiye’de yüksek öğrenim fırsatı sunan "2019 Türkiye Bursları" için toplam 86 ülkede mülakatlar yapılıyor.

86 ülkede 100’den fazla noktada yaklaşık 10 bin öğrenci Türkiye’nin çeşitli şehirlerindeki üniversitelerde öğrenim görmek üzere yarışıyor. Akademisyenler ve YTB uzman personeli tarafından gerçekleştirilen mülakatlarda başarılı olan adaylara Türkiye’deki üniversitelerin kapıları açılacak.

147 bin aday başvurdu

Faaliyete geçtiği birinci yılda 90 ülkeden 35 bin başvuru alan Türkiye Bursları programına başvurular 2018 yılı itibarıyla (geçen yıl) 135 bini bulmuştu. 2019 yılında ise burslara rekor düzeyde başvuru gerçekleşti ve 167 ülkeden 147 bin başvuru alındı.

Yalnızca yabancı ülke vatandaşlarının yararlanabildiği Türkiye Burslarına her yıl belirli dönemde internet üzerinden başvuru yapılabiliyor. Sisteme gerekli belgeleri giren ve ilk değerlendirme aşamasını geçen öğrenciler, dünyada 100’den fazla noktada mülakatlara davet ediliyor.

Akademisyenler ve YTB uzman personeli tarafından yapılan mülakatlarda başarılı olan adaylar, burs almaya hak kazanıyor. Türkiye’ye gelen adaylar, ilk yıl aldıkları dil kursuyla Türkçe öğrendikten sonra yaptıkları tercihler doğrultusunda üniversitelere yerleştiriliyor.