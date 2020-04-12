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  4. 86 yaşında koronavirüsü yenmişti ama... Resmiye nine hayatını kaybetti

86 yaşında koronavirüsü yenmişti ama... Resmiye nine hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2020 12:35 | Son Güncelleme

Sakarya'da koronavirüs tedavisi gören ve 9 gün sonra taburcu edilen Resmiye Işık, geçirdiği beyin kanaması sonucu tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.

86 yaşında koronavirüsü yenmişti ama... Resmiye nine hayatını kaybetti

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde yaşayan ve umreden dönen oğlu ile gelinini ziyaret ettikten sonra rahatsızlanan Resmiye Işık'ın (86) 22 Mart'ta kaldırıldığı hastanede 'Covid-19' testi pozitif çıktı.

Koronavirüs tedavisi görüp, 9 gün sonra iyileşen ve 1 Nisan'da hastaneden taburcu edilen Işık, 5 Nisan'da beyin kanaması geçirdi. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yeniden götürülen Işık, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Işık, doktorların tüm müdahalelerine rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti. Işık'ın ölüm nedeninin, yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması olduğu öğrenildi. Resmiye Işık'ın cenazesi, bugün Söğütlü ilçesine bağlı Kurudil Mahallesi'nde toprağa verilecek.

(DHA)

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Resmiye Nine sakarya koronavirüs

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