HABER
  4. 86 yaşında tahliyesi istendi

86 yaşında tahliyesi istendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 19:36 | Son Güncelleme

Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) Sivas Şubesi üyeleri, Sivas olayları davasında aldığı idam cezasının ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrilen ve 27 yıldır tutuklu bulunan 86 yaşındaki Ahmet Turan Kılıç’ın tahliye edilmesi için Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde toplandı.Kılıç’ın akrabalarının yanı sıra çok sayıda Sivaslının da katıldığı etkinlikte “Herkes için adaletse asıl suçlular bulunsun!

Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) Sivas Şubesi üyeleri, Sivas olayları davasında aldığı idam cezasının ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrilen ve 27 yıldır tutuklu bulunan 86 yaşındaki Ahmet Turan Kılıç’ın tahliye edilmesi için Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde toplandı.

Kılıç’ın akrabalarının yanı sıra çok sayıda Sivaslının da katıldığı etkinlikte “Herkes için adaletse asıl suçlular bulunsun! Sivas mahkumları serbest bırakılsın” yazılı pankart açan grup “Ahmet dedeye özgürlük” sloganı attı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ahmet Turan Kılıç’ın oğlu Necdet Kılıç, babasının 27 yıldır suçsuz yere hapiste olduğunu ileri sürerek "Olay günü ben kendisiyle beraberdim, Cuma namazını kıldıktan sonra babamın emekli maaşını almak için çarşıya gittik. Oradan alışveriş yapıp evimize geldik. Bu süre zarfında yaşanan olaylardan ne haberimiz oldu ne de bir şey gördük" dedi. Babasının olaydan 5 gün sonra gözaltına alındığını ve gözaltındayken bir komiserle yaşadığı tartışma nedeniyle iftiraya uğradığının altını çizen Kılıç, "Babam birilerini yaktığı ya da öldürdüğü gerekçesiyle değil devleti yıkmaya teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı" şeklinde konuştu.

“Bu zulmü durdursunlar”
Ağır hasta olduğunu söylediği babasının 27 senedir zulüm gördüğünü iddia eden Kılıç, “Numune Hastanesi’nden 8 doktor tarafından hapishanede tutulamaz şeklinde rapor verildi. Bu raporun bile düzmece olduğu iddia edildi. Cumhurbaşkanımıza ve bütün yetkililere sesleniyorum, babamı bıraksınlar, bu zulmü durdursunlar” ifadelerini kullandı.

Kılıç’ın ardından konuşan Özgür-Der Şube Başkanı Sinan Ceran ise “İlerlemiş yaşına ve birçok rahatsızlığı bulunmasına rağmen içeride tutulan Ahmet Turan Kılıç’ın özgürlük mücadelesi için burada toplandık. Ahmet dedenin bırakılmasını istiyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREmina Jahovic'ten Mustafa Sandal açıklamasıEmina Jahovic'ten Mustafa Sandal açıklaması
Avcılar’da bir barda korkunç olayAvcılar’da bir barda korkunç olay
Kış Yüzme Şenliği'nde, buz gibi gölde yüzdülerKış Yüzme Şenliği'nde, buz gibi gölde yüzdüler
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Görünmez kaza! Elbisesi canlı yayında düştü

Görünmez kaza! Elbisesi canlı yayında düştü

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Melisa Şenolsun Beren Saat'i geride bıraktı!

Melisa Şenolsun Beren Saat'i geride bıraktı!

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Kan dondurdu! Genç kızı kaçırıp darp etti, tecavüze kalkıştı

Kan dondurdu! Genç kızı kaçırıp darp etti, tecavüze kalkıştı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Kara kutu okunmadan Ukrayna'ya gidecek!

Kara kutu okunmadan Ukrayna'ya gidecek!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Malatya'da korkunç olay! Saatlerce işkence yaptılar, öldü zannedip kaçtılar

Dehşet! Evi basıldı, kaçırıldı, işkenceye uğradı, öldü diye bırakıldı

Kar görmeye giden vatandaşlar araçlarıyla mahsur kaldı

Kar görmeye gittiler! Mahsur kaldılar

Beyoğlu'nda otelde korkutan yangın

Beyoğlu'nda otelde korkutan yangın

Balık tutmak isterken feci şekilde can verdi

Feci ölüm! Oltası elektrik tellerine takıldı

Isparta’da korku dolu dakikalar! İtfaiye dar sokağa giremedi

Korku dolu dakikalar! İtfaiye dar sokağa giremedi

Libya'nın başkentinde patlama sesleri

Libya'nın başkentinde patlama sesleri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.