86 yaşındaki 'Cumhuriyet kadını', hayatı dolu dolu yaşıyor

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de yaşayan, zarif tavrı ve şık giyimi nedeniyle çevresinde 'Cumhuriyet Kadını' olarak bilinen Leman Çapçıoğlu (86), yağlı boya resimleriyle 4 kez sergi açtı, kendi diktiği kıyafetlerle defileler düzenledi. 2 ay önce de piyano öğrenmeye başlayan Çapçıoğlu, yaşıtlarına örnek oluyor.

Ankara'da doğan Leman Çapçıoğlu, 1960 yılında trafik kazasında eşini kaybettikten sonra iki kızını tek başına büyüttü. Eşinin kaybından sonra bir fabrikanın genel müdürlüğünde çalışmaya başlayan Çapçıoğlu, çocuklarına bakıp iş hayatına devam etmenin yanı sıra, hobilerinden de eksik kalmadı. Gençlik yıllarından beri kendisine ve çevresindekilere elbiseler, tulumlar, eşarplar diken Çapçıoğlu, 1986 yılında emekli olup, doktor olan kızının eğitimi nedeniyle İzmir'e geldikten sonra yağlı boya resimler yapmaya başladı. Çapçıoğlu, İzmirli ressam Şeref Bigalı'dan dersler almaya başlayıp, kendini geliştirdi ve 4 kişisel sergi açtı. Kendi yaptığı bir yağlı boya Atatürk tablosunu dönemin Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Devlet Bakanı Hasan Gemici'ye armağan eden Çapçıoğlu, aynı zamanda kendi diktiği kıyafetlerden oluşan defileler düzenledi. Evinde 20 yıldır duran piyanodan ilham alarak 2 ay önce piyano dersleri almaya başlayan Çapçıoğlu, dolu dolu geçirdiği hayatıyla yaşıtlarına örnek olmaya devam ediyor. Kızları, torunları ve çocuklarının sevgisiyle hayata tutunduğunu anlatan Çapçıoğlu, 5 yaşında Ankara'daki Cumhuriyet Bayramı'nda Atatürk'e el salladığı anısını unutamadığını söylüyor.