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86 yaşındaki emekli askerden peş peşe cinayetler! Önce eşini, ardından oğlunu öldürdü... Diğer oğlu yaralı kurtuldu

28.01.2023 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. 86 yaşında emekli uzman jandarma M.A. önce evde eşi F.A.'yı tabancayla vurdu. Ardından Bilecik'e giden katil, oğlu E.A.'yı vurarak öldürdü. Bununla da yetinmeyen cani diğer oğlu O.A.'yı da vurarak yaraladı. Peş peşe cinayetler işleyip bir oğlunu da yaralayan M.A. yürüyerek gittiği otobüs durağında polis ekiplerince yakalandı.

Eskişehir’in İnönü ilçesinde emekli uzman jandarma M. A. (86), tartıştığı eşi F. A.'yı (84), ardından da gittiği Bilecik’in Bozüyük ilçesindeki oturan 2 çocuğundan E. A.'yı tabancayla vurarak öldürdü. Diğer oğlu O. A.’yı da eve çağırıp ağır yaralayan emekli asker, yürüyerek gittiği durakta otobüs beklerken yakalanıp gözaltına alındı. M. A.’nın oğlu O.’yu silahla yaraladığı anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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PEŞ PEŞE CİNAYETLER

Eskişehir’in İnönü ilçesinin Erenköy Mahallesi’nde oturan emekli uzman jandarma M. A., tartıştığı eşi F. A.’yı evde beylik tabancasıyla vurarak öldürdü. Olayın ardından 20 kilometre uzaklıktaki Bilecik’in Bozüyük ilçesi Yenimahalle’ye giden M. A., bir apartmanın ikinci katında oturan oğlu E. A.’yı da evinde tabancayla vurarak öldürdü.

OTOBÜS BEKLERKEN YAKALANDI

Katil zanlısı, diğer oğlu O. A.’yı da telefon ederek eve çağırdı. Girişte bekleyen M. A., birlikte apartmana girdiği oğlu O. A.’yı da vurup, ağır yaraladı. Apartmandan çıkan M. A., yürüyerek gittiği durakta otobüs beklerken ihbar üzerine harekete geçen polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı.

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CİNAYETLERİ İTİRAF ETTİ

Bozüyük Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen M. A., ifadesi için Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. M. A., oğlundan önce İnönü ilçesindeki evlerinde eşini öldürdüğünü de itiraf etti. Bunun üzerine bilgi verilen İnönü Jandarma Komutanlığı ekipleri, gittiği evde F. A.’nın cesediyle karşılaştı. F.ve oğlu E. A.’nın cenazeleri savcılık incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı. O. A. ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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OĞLUNU VURMA ANI KAMERADA

M. A.’nın oğlu O. A.’yı apartman girişinde tabancayla vurarak yaraladığı anlar, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde oğlu ile birlikte içeri giren M. A.’nın belinden çıkardığı tabancayla ateş edip, yerdeki bastonunu aldıktan sonra yürüyerek apartmandan çıktığı görüldü.

"VURUP BİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ GİDİYOR"

Bozüyük ilçesinde olayın yaşandığı apartmanın karşısında esnaf olan Hikmet Bozacı, M. A.’nın zaman zaman eve kalmaya geldiğini belirterek, “Baba ve oğlu ikisi birlikte geldiler. O. telefonla konuşurken, babası cebinden silahı çıkarıp bir el ateş ediyor. Sonrasında yaralı yan taraftaki berber dükkanına ‘vuruldum’ diye sığınıyor. Orada bayılıyor. Burada 2 oğlu vardı. İnönü ilçesinde karısını öldürüyor. Sonra buraya geliyor. Burada ikinci cinayeti işliyor. Daha sonra da burada diğer oğlunu da kapı girişinde yaralıyor. Vuruyor, ondan sonra bir şey olmamış gibi gidiyor” diye konuştu.

M. A.’nın emniyetteki sorgusu sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Uzman Jandarma Eskişehir katil

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