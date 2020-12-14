86 yaşındaki kadından dolandırdıkları 60 bin Dolar ile fotoğraf çektirdi

Telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 10 milyon TL vurgun yapan çete çökertildi. Çete üyelerinden birinin 86 yaşındaki kadından dolandırdıkları paralarla çektirdiği fotoğraf ortaya çıkarken şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekiplerce Şanlıurfa - İstanbul hattında vatandaşları telefonla arayıp kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak milyonlarca TL vurgun yapan şahısları yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışmalarıyla telefon dolandırıcılarının kimlikleri tespit edildi. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince olayın şüphelisi oldukları belirlenen 9 kişi farklı illerde gözaltına alındı. Aralarında örgüt lideri İ.U. (40)’nun da bulunduğu şüpheliler işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin Konya ve Denizli’deki mağdurlardan dolandırdığı 1 milyon TL sahiplerine teslim edildi.

Yaşlı kadının 60 bin Dolar’ını dolandırdılar

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin çeteye yönelik çalışmaları sürerken, 25 Kasım’da Etiler’de 86 yaşındaki E.G.E.’nin kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce 60 bin Dolarının dolandırıldığı ihbarı alındı. E.G.E.’yi arayanların “Emniyetten arıyoruz, hesabınız FETÖ’nün eline geçti. Paralarınızı güvence altına almak için bize teslim edin” dedikleri, korkuya kapılan yaşlı kadının da 60 bin Doları kendilerine teslim ettiği ortaya çıktı. Çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, bu olayı gerçekleştirenlerin daha önce tutuklanan 9 kişi ile aynı çetenin üyesi olduklarını belirledi. Polis, çetenin tüm üyelerini yakalamak için harekete geçti.