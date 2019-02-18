Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bursuyla, 865 öğrenci lisansüstü öğrenim için yurt dışına gidecek.

Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) kapsamında belirlenen öğrenciler için hayata geçirilen "Yurt Dışında Lisansüstü Öğrenim Bursu Kazanan Öğrencilere Yönelik Bilgilendirme ve Uyum Programı", Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda başladı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, burada yaptığı konuşmada, "Yurt dışında lisansüstü eğitim almaya hak kazanan sizleri, üniversitelerinden en yüksek başarılarla mezun olan ve ALES'ten yüksek puan alan kimlikli, kişilikli, öz güveni yüksek öğrenciler olarak seçtik." diye konuştu.

Öğrencilerden bu anlamda büyük beklentileri bulunduğuna işaret eden Safran, Türkiye'nin nitelikli ve kaliteli insan gücüne ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Lisansüstü eğitim alınacak alanların "özellikli alanlar" olduğunu dile getiren Safran, şöyle devam etti:

"Türkiye'de ilerleyen dönemlerde bu alanlarda yetişmiş veya yetişecek olan sizlere çok ihtiyacımız olacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitim sistemi üzerinde ciddi paradigma değişikliklerine gidiyoruz. Şimdiye kadar birçok konuda şikayet edilen eğitim öğretimdeki sıkıntılar ve eksiklikler nelerse bunların üstesinden gelmek için geniş bir paydaş grubu çalışmasıyla yeni değişimler ve önemli gelişmelere Bakanlığımızı hazırlamak istiyoruz. Bu paradigma değişikliği konusunda en büyük katkıyı sizlerden bekliyoruz."