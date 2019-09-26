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87. Dil Bayramı Kutlaması ve Uluslararası Kutadgu Bilig Kurultayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 15:24 | Son Güncelleme

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı Türk Dil Kurumu tarafından düzenlenen Uluslararası Kutadgu Bilig Kurultayı’nın açılış töreni ve 87.

87. Dil Bayramı Kutlaması ve Uluslararası Kutadgu Bilig Kurultayı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı Türk Dil Kurumu tarafından düzenlenen Uluslararası Kutadgu Bilig Kurultayı’nın açılış töreni ve 87. Dil Bayramı kutlaması Başkent Öğretmenevi’nde gerçekleştirildi.
Kurultayın açılış törenine Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık, Atatürk Kültür Merkezi Başkan Vekili Dr. Zeki Eraslan, Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. Darhan Kıdırali, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Bilal Çakıcı, Azerbaycan Milletvekili Prof. Dr. İsa Habibbeyli ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Vekili Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu da katıldı.
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Vekili Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu açılış töreninde yaptığı konuşmasında, Yusuf Has Hacip ve büyük yapıtı Kutadgu Bilig’in önemine değinerek eserin yol gösteren bir siyasetname olma özelliğinin yanı sıra her kesime hitap eden bir öğüt kitabı olduğu üzerinde durdu. Prof. Dr. Hekimoğlu, Kutadgu Bilig’i günümüz Türkçesine çeviren merhum Ord. Prof. Dr. Reşit Rahmeti Arat’ı ve geçen ay kaybettiğimiz Bakan Yardımcısı merhum Prof. Dr. A. Halûk Dursun’u da andı.
Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin konuşmasında, ilki 87 yıl önce İstanbul Dolmabahçe Sarayı’nda gerçekleştirilen Dil Bayramı’nın tarihçesine değindi. Prof. Dr. Gülsevin, Türk Dil Kurumu için belirlenmiş amaç ve ilkelerden hareketle Birinci Türk Dili Kurultayı’nda dil çalışmalarının kapsam, ilke, yöntem ve tekniklerinin karara bağlandığını belirterek bir yönergeyle 26 Eylül’ün Dil Bayramı olarak kutlanması kararından söz etti. Kurumun amaçları ve çalışmaları hakkında bilgi veren Prof. Dr. Gürer Gülsevin, 1932’den bu yana Türk Dil Kurumunun aynı amaç ve ilkelerle çalışmalarına devam ettiğini belirtti.
Açılış konuşmalarının ardından İrfan Gürdal’a, Prof. Dr. Zeynep Korkmaz’a ve Ord. Prof. Dr. R. Rahmeti Arat adına ailesine “Türk Diline Hizmet Ödülü” verildi.
Ödül törenini İrfan Gürdal’ın Türk Dil Kurumu için hazırladığı “Türkçenin Tuğları” adlı albümünden sunduğu müzik dinletisi takip etti. Prof. Dr. Zeynep Korkmaz’ın açılış konferansıyla devam eden tören, TÜRKSOY’un hazırladığı “Türk Dünyası Karma Resim Sergisi”yle sona erdi.
Uluslararası Kutadgu Bilig Kurultayı 26-28 Eylül 2019 tarihleri arasında Başkent Öğetmenevi’nde devam edecektir.

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