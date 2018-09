87. İEF'ye renkli davet

İZMİR, (DHA)- TÜRKİYE'nin ilk ve tek genel ticaret fuarı 87. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda (İEF) geri sayım devam ederken, kentin çeşitli noktalarında balon kortejleriyle İzmirliler fuara davet ediliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından 7-16 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek İzmir Enternasyonal Fuarı, kapılarını 87'nci kez açmak için gün sayıyor. İzmir başta olmak üzere, Türkiye'den ve dünyadan ziyaretçilerini bekleyen Fuar, on gün sürecek etkinliklerle ticaret, kültür, sanat ve eğlencenin merkezi olacak. Ana teması 'teknoloji' olan İzmir Enternasyonal Fuarı, bu alanda son teknolojik gelişmeleri İzmir'de buluşturacak.

22 KİŞİLİK RENKLİ EKİP

Fuar öncesinde İzmirliler kent genelinde gerçekleşen balon korteji ile fuara davet ediliyor. İlk olarak Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan ve vatandaşların yoğun ilgisiyle birlikte Gündoğdu Meydanı'na gelen kortej, tahta bacaklı performans sanatçısı önderliğinde Kordon'da ilerledi. Beraberindeki 10 gösteri performans sanatçısı, beş kişiden oluşan bando ekibi, iki balon sanatçısı, bir make up sanatçısı, bir kostüm görevlisi ve iki süpervizör eşliğinde renkli bir kortej gerçekleştiren ekibe, sahilde oturan İzmirliler sevgi gösterilerinde bulundu.

HER GÜN FARKLI BİR YERDE

İkinci gün ise balon korteji, Selçuk Tren İstasyonu'nda Selçuklular ile buluştu. Vatandaşlar, kortejle fotoğraf çektirdi. Kortej 2 Eylül Pazar günü Gaziemir Optimum AVM ile Forum Bornova AVM'de, 3 Eylül'de Menemen İZBAN İstasyonu'nda, 4 Eylül'de Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde, 5 Eylül'de Torbalı İZBAN İstasyonu'nda, 6 Eylül günü ise Konak Meydanı'nda olacak. 87. İzmir Enternasyonal Fuarı tanıtım çalışmaları kapsamında sekiz gün süresince dokuz bölgede gerçekleştirilecek kortejlerde 20 bin balon kullanılacak.

FOTOĞRAFLI