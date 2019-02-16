87 yaşında kolon kanserini yendi

Kanser teşhisi konulmasının ardından yengesinin Siverek'te başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştuğunu dile getiren Kazan, emeği geçen doktorlara teşekkür etti.

Şefika Kazan, gazetecilere yaptığı açıklamada, doktorları sayesinde sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 10 yıl önce gözlerini kaybeden ve çocuğu olmayan Şefika Kazan, 4 yıl önce de eşini kaybedince bir yakınının yanına yerleşti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kolon kanseri olan 87 yaşındaki kadın, ilçedeki doktorlar tarafından ameliyat edilerek sağlığına kavuşturuldu.

Operasyonla ilgili bilgi veren genel cerrahi uzmanı Dr. Muhsin Elçi ise yaşlı kadının yapılan tetkiklerinin ardından kalın bağırsağında bir tümör tespit ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yapılan değerlendirmeler sonucu ameliyatı da hastanemizde yapmaya karar verdik. Hastayı sevk etmenin zaman kaybı olacağını düşündük. Tomografide gördüğümüz kötü huylu bir kitlesi vardı, o kitleyi çevresindeki bağırsak dokusuyla beraber çıkardık. Kalan bağırsakları da onardık. Şu an için teyzemizin durumu iyi, tedavisi tamamlandı diyebiliriz."

Anestezi Uzmanı Dr. Abdülrahman İleri de riskli olmasına rağmen başarılı bir operasyonla Şefika Kazan'ın sağlığına kavuştuğunu ifade ederek, hafta içinde taburcu edileceğini dile getirdi.

