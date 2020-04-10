HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 87 yaşında! Koronavirüsü 1 haftada yendi

87 yaşında! Koronavirüsü 1 haftada yendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2020 08:59 | Son Güncelleme

Erzurum Tortum'da koronavirüs testi pozitif çıkan İbrahim Özmen (87), bir haftalık tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

87 yaşında! Koronavirüsü 1 haftada yendi

Erzurum'un Tortum ilçesinin kırsal Söğütlü Mahallesi’nde kimsesi olmadığı için yalnız yaşayan İbrahim Özmen, 1 Nisan günü yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni kaldırıldı. Prostat rahatsızlığı da bulunan Özmen'in burada yapılan tetkiklerinde Covid-19 hastası olduğu belirlendi. Özmen, bir haftalık tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

YATAĞINI TEMİZLEMEYE ÇALIŞTI

Taburcu olduğunu öğrenince yatağını ve çarşafları temizlemeye çalışan Özmen’e hemşire ve sağlık personeli müdahale etti. Özmen, "Amca, biz temizleriz. Sen niye böyle bir şey yaptın?" diyen personele, "Ben size ve devlete yeterince yük oldum. İstemeden de olsan devletin malını kirlettim" cevabını verdi.

Durumdan haberdar olan Başhekim Dr. Mahmut Avcı, taburcu olmaya hazırlanan İbrahim Özmen'e takım elbise, pijama ve ev ihtiyaçlarını aldı. İbrahim Özmen, daha sonra doktor ve sağlık çalışanlarının alkışları arasında tekerlekli sandalye ile taburcu edildi. Görevlilere teşekkür eden Özmen, 112 ekipleri tarafından Söğütlü Mahallesi'ndeki evine götürüldü.

Kaynak: DHA


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüsü yenen kadın: İçim yanıyor, dışım donuyordu Koronavirüsü yenen kadın: İçim yanıyor, dışım donuyordu
Kritik koronavirüs toplantısıKritik koronavirüs toplantısı
Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir? Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir?
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Erzurum

En Çok Okunan Haberler

Kan donduran vahşet! Eşini baltayla öldürdü

Kan donduran vahşet! Eşini baltayla öldürdü

Açıklanan can kaybı rakamları doğru değil mi? TBMM'de 'koronavirüs verisi' tartışması

Açıklanan can kaybı rakamları doğru değil mi? TBMM'de 'koronavirüs verisi' tartışması

Rüştü Reçber'den sigara itirafı

Rüştü Reçber'den sigara itirafı

Dolar ve euroda hızlı düşüş

Dolar ve euroda hızlı düşüş

Paniğe neden olmuştu! Gözaltına alındı

Paniğe neden olmuştu! Gözaltına alındı

Ordu'da gece yarısı korkutan deprem!

Ordu'da gece yarısı korkutan deprem!

İlginizi Çekebilir

Karantinada olan kadın, virüse rağmen astım hastası kocasını aldattı

Karantinada olan kadın, virüse rağmen astım hastası kocasını aldattı

Kocaeli'de korkunç kaza! Yıkıldılar...

Kocaeli'de korkunç kaza! Yıkıldılar...

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İşte Türkiye'nin koronavirüs haritası

İşte Türkiye'nin koronavirüs haritası

4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı

4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı

Diğer Haberler
Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Haftanin'e hava harekatı! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye, İngiltere'ye tıbbi yardım malzemesi gönderiyor

Türkiye, İngiltere'ye tıbbi yardım malzemesi gönderiyor

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

Kritik koronavirüs toplantısı

Kastamonu'da bir köy daha karantinaya alındı

Kastamonu'da bir köy daha karantinaya alındı

Kapılarını sağlıkçılara açan otelciler: Yüzlerindeki yorgunluk her şeyi anlatıyor

Kapılarını sağlıkçılara açan otelciler: Yüzleri her şeyi anlatıyor

Bakan Soylu açıkladı: 138 bin kişi karantinada

Bakan Soylu açıkladı: 138 bin kişi karantinada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.