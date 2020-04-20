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87 yaşında koronayı yendiler!

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.04.2020 17:51 | Son Güncelleme

Manisa'nın Soma ilçesinde, koronavirüse yakalanan 87 yaşındaki iki erkek hasta, alkışlarla taburcu edildi. Tedavinin ardından hastaneden ayrılan her iki hastanın da kalp hastası olduğu öğrenildi. Doktorlar, erken teşhis ve kuvvetli direnç sayesinde virüsün alt edildiğini söyledi.

Özellikle yaşlılarda ve kronik rahatsızlığı bulunanlar kişilerde ölümcül olan korona virüsüyle mücadelede Manisa’nın Soma ilçesinden güzel haberler geldi. Soma’da 87 yaşında ve kalp yetmezlikleri bulunan iki hastanın korona virüsünü yenerek taburcu olması sevindirdi. Taburcu olan iki yaşlı adam alkışlarla uğurlanırken onlar da sağlık çalışanlarını alkışlayarak teşekkür etti.

8 GÜNDE KORONAVİRÜSÜ YENDİ

Kırkağaç Devlet Hastanesinde Covid-19 teşhisi konduktan sonra solunum sıkıntısının artması ve yoğun bakım ihtiyacı olabileceği için Soma Devlet Hastanesine sevk edilen 87 yaşındaki Mustafa Manisalı, tedavisinin 8. gününde genel durumunun düzelmesi ve test sonucunun negatif gelmesi sonrasında takip ve tedavisini üstlenen Dr. Özlem Demir tarafından taburcu edildi. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Demir, hastanın bypas ameliyatı geçirmiş olduğunu ve kalp yetmezliği hastası olduğunu ancak direncinin güçlü olması ve tedaviye erken başlanması nedeniyle kısa sürede iyileştiğini belirtti.

MİDE KANAMASI İÇİN GELDİ, KORONAVİRÜS OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

87 yaşında olan bir diğer hasta Mehmet Yeşil ise Atrial Fibrilasyon ve kalp yetmezliği için kullandığı ilacın dozunu fazla kaçırdığı için mide kanaması geçirerek Soma Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Yoğun bakımda tedavisi sürerken ateşinin çıkması nedeniyle yapılan testlerinde Covid-19 pozitifliği saptanan 87 yaşındaki Yeşil, tedavisinin 15. gününde şikayetlerinin düzelmesi ve test sonucunun negatif tespit edilmesi sonrasında takip ve tedavisini yapan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Volkan Kurtoğlu tarafından taburcu edildi.

'YENİLEMEYECEK BİR HASTALIK DEĞİL'

Konuyla ilgili açıklama yapan Başhekim Uzm. Dr. Ali Osman Çağlayan, "Hastalarımız 87 yaşında olmalarına ve eşlik eden kronik hastalıklarına rağmen Covid-19 hastalığını doktorlarımızın ve sağlık ekibimizin çabaları ile yenmeyi başarmışlardır. Bu hastalık yenilmeyecek bir hastalık değildir. Hastalığa yakalanan hastalarımızın tedavilerini yapmak için doktorlarımız ve tüm sağlık çalışanlarımız canla başla 7/24 çalışıyorlar ve bu süreçte zaman zaman sevdiklerinden bile uzak kalıyorlar. Sizlerden tek isteğimiz hastalıktan korunmak için gerekli önlemleri almanızdır. Ellerinizi yıkayın, sosyal mesafeyi yani en az bir buçuk metre mesafeyi koruyun ve mutlaka maske kullanarak dışarıya çıkın. En önemlisi zorunlu durumlar dışında evde kalın." dedi.

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