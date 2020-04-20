87 yaşında koronayı yendiler!

Özellikle yaşlılarda ve kronik rahatsızlığı bulunanlar kişilerde ölümcül olan korona virüsüyle mücadelede Manisa’nın Soma ilçesinden güzel haberler geldi. Soma’da 87 yaşında ve kalp yetmezlikleri bulunan iki hastanın korona virüsünü yenerek taburcu olması sevindirdi. Taburcu olan iki yaşlı adam alkışlarla uğurlanırken onlar da sağlık çalışanlarını alkışlayarak teşekkür etti.

8 GÜNDE KORONAVİRÜSÜ YENDİ

Kırkağaç Devlet Hastanesinde Covid-19 teşhisi konduktan sonra solunum sıkıntısının artması ve yoğun bakım ihtiyacı olabileceği için Soma Devlet Hastanesine sevk edilen 87 yaşındaki Mustafa Manisalı, tedavisinin 8. gününde genel durumunun düzelmesi ve test sonucunun negatif gelmesi sonrasında takip ve tedavisini üstlenen Dr. Özlem Demir tarafından taburcu edildi. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Demir, hastanın bypas ameliyatı geçirmiş olduğunu ve kalp yetmezliği hastası olduğunu ancak direncinin güçlü olması ve tedaviye erken başlanması nedeniyle kısa sürede iyileştiğini belirtti.

MİDE KANAMASI İÇİN GELDİ, KORONAVİRÜS OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

87 yaşında olan bir diğer hasta Mehmet Yeşil ise Atrial Fibrilasyon ve kalp yetmezliği için kullandığı ilacın dozunu fazla kaçırdığı için mide kanaması geçirerek Soma Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Yoğun bakımda tedavisi sürerken ateşinin çıkması nedeniyle yapılan testlerinde Covid-19 pozitifliği saptanan 87 yaşındaki Yeşil, tedavisinin 15. gününde şikayetlerinin düzelmesi ve test sonucunun negatif tespit edilmesi sonrasında takip ve tedavisini yapan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Volkan Kurtoğlu tarafından taburcu edildi.