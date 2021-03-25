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87 yaşındaki annelerinin kimliği olmadığını hastaneye götürünce öğrendiler

25.03.2021 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 çocuğu, 33 torunu bulunan 87 yaşındaki Şemse Yaşar, 2 yıl önce hastaneye tedavi için götürülünce ilginç bir gerçek ortaya çıktı. 67 yıl önce Ali Dursun ile dini nikahla evlenen Şemse Nine'nin dünyaya gelen çocukları amcalarının nüfusuna yazdırıldı. Yıllardır bu durumu sorgulamayan çocuklar, annelerini hastaneye götürdüklerinde ise nüfusa kayıtlı olmadığını öğrendi. Annesine kimlik verilmesi için hemen devlete müracaatta bulunan 63 yaşındaki Veysi Dursun, işlemlerin devam ettiğini söyledi.

87 yaşındaki annelerinin kimliği olmadığını hastaneye götürünce öğrendiler

Mardin'in Derik ilçesinde yaşayan Şemse Yaşar, doğduğundan beri hiç nüfus cüzdanı sahibi olmadı. 85 yıldır hiç hastaneye de gitmeyen Yaşar'ın çocukları, annelerinin kimliksiz olduğunu, 2 yıl önce hastanede öğrendi. 67 yıl önce dini nikahla Ali Dursun ile evlenip, 3'üncü eşi olan Şemse Yaşar'ın 3'ü erkek, 4 çocuğu var. Bu çocukların 2'si bir amcanın nüfusuna, diğer 2'si de başka amcanın nüfusuna kaydedildi. Baba Ali Dursun ise, 38 yıl önce hayatını kaybetti. Şemse Yaşarın büyük oğlu Veysi Dursun, annesinin hiç kimlik sahibi olmadığını hastanede öğrendiklerini söyledi.

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ÇOCUKLARI DA BİLMİYORDU

Annesine kimlik verilmesi yazışmaların sürdüğünü söyleyen Veysi Dursun, bu durum karşısında şaşkına döndüklerini ifade ederek, "Benim yaşım 63. Annem 87 yaşında. Şu ana kadar kimliği hiç olmamış. Biz 3 erkek ve 1 kız olmak üzere, 4 kardeşiz. Babam bizi, 2 amcamın nüfusuna kaydetmiş. Biz de yetişkin olana kadar bunu bilmiyorduk. Annemin 33 torunu var. Babam 38 yıl önce vefat etti. Annemizin kimliksiz olduğunu da bilmiyorduk. Annemi 2 yıl önce hastaneye götürdüm. Ancak muayene için gittiğimiz hastanede, annemin kimliğinin olmadığını öğrendik. Bir şekilde muayene oldu ama ilaçları almakta zorlanıyoruz. Annemin bir nüfus cüzdanına sahip olması için uğraşıyoruz. Yetkililerden bu konuda bize yardımcı olmalarını istiyorum" dedi.

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TORUNU TERCÜME ETTİ

Sadece Kürtçe konuşabilen Şemse Yaşar, durumunu 22 yaşındaki torunu Bedriye Dursun'un tercümesiyle anlattı. Bedriye Dursun, "Ninem kimliğinin olmadığını öğrendik. Ninem, kimliğinin çıkmasını istiyor. Son 2 yıla kadar hiç hastaneye gitmedi. Ancak şimdi kendisinde çeşitli hastalıklar çıktı. Gözlerinde katarakt var. İyi göremiyor. Bu nedenle bize ihtiyaç duyuyor. Kimliğinin olmasını ve hastanede tedavisinin yapımasını istiyor. Kendisine nüfus cüzdanı çıkarmak için çalışıyoruz" diye konuştu.

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DHA

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