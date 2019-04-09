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87 yaşındaki Emine ninenin Beşiktaş tutkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 10:25 | Son Güncelleme

BOLU'da yaşayan ve koyu bir Beşiktaş taraftarı olan 87 yaşındaki Emine Carlı hiçbir maçı kaçırmazken, fırsat buldukça da İstanbul'da Vodafone Park'a gidip, takımını destekliyor.

87 yaşındaki Emine ninenin Beşiktaş tutkusu

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da yaşayan ve koyu bir Beşiktaş taraftarı olan 87 yaşındaki Emine Carlı hiçbir maçı kaçırmazken, fırsat buldukça da İstanbul'da Vodafone Park'a gidip, takımını destekliyor. Carlı, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'la da geçen ay Bolu ziyareti sırasında tanışma fırsatı buldu.
İlerleyen yaşına rağmen stadyumda yerini alan Carlı'nın futbol sevgisi diğer taraftarların da ilgisini çekiyor. Hiçbir maçı kaçırmadığını belirten Carlı, "Çok seviyoruz. Beşiktaş neredeyse ben orada olmak istiyorum" dedi. Stadyuma gitme fırsatı olmadıkları zamanlarda da oğluyla birlikte Bolu Beşiktaşlılar Derneği'nde maç izlediklerini anlatan Carlı, "Oğlumla daha çok buraya gelip izliyoruz. Beşiktaş'a gidilmez mi giderim. İstanbul'a nerelere gittik, döndük dolaştık. Çok hoşuma gidiyor. Beşiktaş sayesinde çocuklar gibi hissediyorum kendimi" diye konuştu.
Carlı, en büyük hayali olan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'la tanışma fırsatını, Orman'ın geçen ay Bolu ziyareti sırasında gerçekleştirdiğini belirterek, sıradaki hayalinin antrenmana gidip futbolcularla tanışmak olduğunu söyledi.
Emine Carlı'nın oğlu Refik Deniz Carlı ise "Beşiktaş maçı nerede varsa annem beni yalnız göndermiyor. Geçen sene daha çok gidiyorduk ama bu sene pek kısmet olmadı. Annemin en büyük isteği başkanla tanışmaktı, o gerçekleşti. Şimdi de antrenmana gidip futbolcularla tanışıp imzalı forma almak istiyor. Tek isteği bu. Onun dışında devamlı işimiz, evimizin her köşesi siyah beyaz. Arabamız siyah beyaz. Bizim gönlümüz siyah beyaz diyelim" dedi.

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87 yaşındaki Emine ninenin Beşiktaş tutkusu87 yaşındaki Emine ninenin Beşiktaş tutkusu87 yaşındaki Emine ninenin Beşiktaş tutkusu87 yaşındaki Emine ninenin Beşiktaş tutkusu

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